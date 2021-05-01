С праздником Первомая!

Сегодня праздник Первомая, день труда и солидарности трудящихся, праздник, доставшийся нам от наших отцов и дедов. Старшее поколение помнит, каким он был – с флагами, разноцветными шарами, веточками с искусственными цветами в руках детей, с портретами вождей и – с песнями, которые до сих пор живут в душе.

Но самое главное – это даже не яркая атрибутика большого праздника, а чувство единения народа, чувство сопричастности к чему-то важному в жизни страны. Да, годы застоя, годы длинных речей наших вождей с трибун съездов компартии, над которыми посмеивалась молодежь, но при этом верила, что живет в лучшем в мире государстве… Негатив присутствовал в нашей жизни, но все перекрывала вера в светлое завтра, которое обязательно должно было наступить.

Сейчас мы поумнели, повзрослели, но как нам не хватает того единения, которое делает народ народом могучей страны!

Сегодня ковид запретил нам праздновать Первомай. О празднике в городе напоминают лишь российские триколоры, вывешенные на столбах да плакаты профсоюзов с первомайскими лозунгами на отдельных балконах горожан. В парках работают аттракционы, как в обычные выходные, в Историческом музее открылась выставка «Человек труда». Увы, дистанционно трудно воссоздать то волшебное чувство единения…

Но давайте вспомним, как это было, давайте подзарядимся той энергией и радостью праздника наших отцов и дедов. Пусть этот праздник будет всегда с нами, потому что главным в нашей жизни был и остается человек труда, а не олигархи, которые выводят заработанное нами в офшоры, не те злые силы, которые придумывают пенсионные реформы и грабят стариков, не те коррупционеры во власти, которые разлагают общество сверху. Как там звучали советские лозунги, помните? Да здравствует человек труда! Да здравствует мир во всем мире!