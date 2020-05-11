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С завтрашнего дня южноуральцев без масок начнет штрафовать полиция

Общество
Сегодня, 14:17
Автор: 
Инна Шемаева

С 12 мая и до особого распоряжения жители Челябинской области обязаны использовать медицинские маски при нахождении в местах общего пользования. 

Распоряжением регионального правительства от 6 мая №288 установлена обязанность граждан с 12 мая и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся, кроме прочего, объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси. 

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.

«Обращаем внимание, что данная норма не распространяется на обязательное ношение масок на улице. За их отсутствие привлекать к административной ответственности не будут. Вместе с тем, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при нахождении в общественном месте гражданам следует соблюдать социальное дистанцирование, а также правила гигиены и применять необходимые меры профилактики», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

При охране общественного порядка сотрудники органов внутренних дел ориентированы, в первую очередь, на проведение с населением разъяснительной профилактической работы.

В целях осуществления контроля за соблюдением южноуральцами режима повышенной готовности сотрудники полиции проводят комплекс профилактических мероприятий.

Патрулируя парки, скверы, улицы городов Челябинской области и другие общественные места, полицейские проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима повышенной готовности, раздают агитационные листовки и просят не выходить на улицу без крайней необходимости. 
Кроме того, сотрудники полиции продолжают оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства служебного автотранспорта.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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