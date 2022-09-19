Самые лучшие огнеборцы живут и работают в Челябинской области

В Санкт-Петербурге завершился финал 44-х международных соревнований среди пожарно-спасательных подразделений на приз имени Владимира Дехтерева. Огнеборцам из Челябинской области никто не смог составить конкуренцию.

Огнеборцы из разных регионов страны состязались за право называться сильнейшими газодымозащитниками в трех номинациях: «Лучшее звено ГДЗС», «Лучшее отделение ГДЗС» и «Лучшее звено ГДЗС» в категории «Международная группа».

Всего на старт вышли двадцать команд из Санкт-Петербурга, Псковской, Калужской, Мурманской, Челябинской, Ленинградской и Калининградской областей, Республик Коми и Карелия, а также зарубежные гости из Республики Беларусь.

«Во время соревнований участникам необходимо было выполнить два практических упражнения. Первое из них – преодоление огневой полосы, состоящей из нескольких элементов - ликвидация утечки жидкости, путем перекрытия вентиля трубопровода, вскрытие дверных проемов, ликвидация горения легковоспламеняющейся жидкости порошковым огнетушителем и разбор условного завала», - рассказали в МЧС по Челябинской области.

Кроме того, в текущем году в соревновательную программу для звеньев ГДЗС, был добавлен еще один элемент – учебная башня. Огнеборцам предстояло подняться по трехколенной лестнице на третий этаж башни, проложить рукавную линию и ликвидировать условный очаг пожара на уровне четвертого этажа, а затем провести самоспасение и покинуть башню.

В международной группе лучшим звеном стала команда главного управления МЧС России по Челябинской области, серебро досталось огнебрцам из Калининградской области, а бронза – главному управлению МЧС России по Республике Карелия.