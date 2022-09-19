19.09.2022
Самые лучшие огнеборцы живут и работают в Челябинской области
19.09.2022
Социальные учреждения Челябинска начали подавать заявки на подключение к теплу
19.09.2022
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД с начала 2022 года снизилось в 1,4 раза
19.09.2022
Полицейские Кыштыма на руках вынесли женщину из леса
19.09.2022
«Шаг за шагом» вместе с ММК
19.09.2022
В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между Полетаево и Долгодеревенским
Самые лучшие огнеборцы живут и работают в Челябинской области
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022