Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске

Завершается проектирование здания для экспозиции флоры и фауны в рамках создания общественного пространства «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинская область).

Здание самого океанариума является уникальным по многим характеристикам. В нем разместятся две большие экспозиции – «Подводный мир» и «Джунгли» с 2,5 тыс. видов обитателей подводного мира и 30 тыс. экземпляров флоры.

Объемно-пространственное и фасадное решения проектируемого здания являются метафорой айсберга, рассказывают создатели. Здание представляет собой пять кубов, повернутых под разными углами. Каждый куб – это отдельная функциональная зона, например, вестибюль или выставочное пространство.

Внутри здания посетителей будет ждать самый большой в мире цельностеклянный аквариум, сделанный из акрилового стекла. Глубина аквариума – шесть метров, его площадь составит около 400 квадратных метров, а объем воды – 1,2 миллиона литров.

«Цельное стекло такой величины позволяет создать большую площадь обзора, с максимальным эффектом присутствия в морских глубинах. За каждым поворотом экспозиции посетителям будут открываться новые неповторимые ракурсы, позволяющие по-новому взглянуть на подводное пространство и его обитателей. Также предусмотрено специальное освещение аквариума для проведения ночных экскурсий», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Напомним, что АО «Мосинжпроект» является генеральным застройщиком общественного пространства «Притяжение» и летом 2022 года были торжественно открыты объекты первой очереди общественного пространства «Притяжение». Позднее эти объекты были удостоены двух наград международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» Premio del Pubblico.

В 2023 году запланировано открытие ряда объектов второй очереди общественного пространства. В том числе парковой зоны площадью порядка 90 гектаров в южной части парка, на которой будут размещены детская водная площадка, веревочный парк, сад-лабиринт, площадь с теневыми навесами. Также планируется к открытию в текущем году второй этап строительства пешеходного бульвара, включающего южную входную группу.