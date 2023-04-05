05.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона
05.04.2023
Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг
05.04.2023
Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая
05.04.2023
Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай
05.04.2023
Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
02.02.2023
Виктор Рашников высоко оценил ход строительства второй очереди магнитогорского «Притяжения»
21.11.2022
Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»
13.12.2021
Уникальное «Притяжение» Магнитогорска
13.12.2021
В Магнитогорске построят новую городскую больницу
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023