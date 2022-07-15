В Магнитогорске открыли первую очередь проекта «Притяжение»

В Магнитогорске (Челябинская область) в преддверии Дня металлурга торжественно открыли первую очередь уникального проекта «Притяжение».

В состоявшемся сегодня, 15-го июля, запуске светомузыкального фонтана, являющегося изюминкой проекта, приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Также они осмотрели другие объекты первой очереди парка.

«В первую очередь, большое спасибо Виктору. Строители - молодцы. Я знаю, все жители ждут этого проекта, многие живут им. Здорово, что в Магнитогорске у нас появляется такой замечательный объект, это очень важно для всего региона. Уверен, сюда будут приезжать со всей страны. Здесь будет музей, другие объекты, это развитие для всего города, для магнитогорцев», - сказал Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, «Притяжение» – масштабный проект комплексного развития территории в Магнитогорске. Его инициировал Виктор Рашников.

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Проект ориентирован на создание единого пространства, где будут расположены современные спортивные, музейные, образовательные и культурные, развлекательные и рекреационные объекты. Общая площадь территории – 400 гектаров. Строительные работы на площадке стартовали весной 2021 года.

Проект «Притяжение» предусматривает четыре этапа запуска. Сегодня запущена первая очередь общей площадью 27 гектаров, из которых 23 гектара – парковое пространство.

Вторая очередь запуска - День металлурга 2023 года, третья - 2024 год и четвертая – 2025 год.

Главными объектами первой очереди являются светомузыкальный фонтан; центральная детская площадка с четырьмя отдельными зонами для разных возрастов, где расположено более 30 различных игровых элементов; роллер-парк площадью для катания на роликах площадью 11,5 тысячи квадратных метров, который зимой станет катком, рядом с которым будет построен теплый и уютный павильон проката.