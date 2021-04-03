Санавиация экстренно доставила из Оренбурга в Челябинск молодого пациента

Вертолет санавиации экстренно доставил из Оренбурга в Челябинск 23-летнего пациента с патологией сердца и аорты. Молодого человека, которому необходима неотложная помощь, поместили в Федеральный центр сосудистой хирургии областного центра.

«Пациент поступил в кардиохирургическое отделение 26 марта. Несмотря на свой молодой возраст, у него была тяжелая патология сердца и аорты, требующая коррекции в условиях Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. После необходимого дообследования был согласован перевод в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии города Челябинска», - рассказал главный внештатный сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения области, кандидат медицинских наук, заведующий кардиохирургическим отделением Оренбургской областной клинической больницы Виктор Рожков.

На обратном пути на вертолете Ми8 из Челябинска в Оренбург транспортировали полуторамесячного ребенка. В условиях Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии ему провели операцию на сердце.

Пациентов во время перелета сопровождали две авиамедицинские бригады: детская (медсестра и врач неонатолог-реаниматолог) и взрослая (медбрат и анестезиолог-реаниматолог).