Сборные ЛНР и ДНР примут участие в турнире по кикбоксингу, который состоится в Магнитогорске

Сборные по кикбоксингу Луганской и Донецкой народных республик впервые прибыли в Челябинскую область для участия в VIII открытом межрегиональном турнире, который пройдет в ближайшие выходные, первого и второго октября, в Магнитогорске.

На турнире по кикбоксингу в Магнитогорске примут участие более 200 спортсменов из городов Челябинской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Казахстан. Сборные команды из ДНР и ЛНР участвуют в нем впервые.

«Благодарим вас, что в столь сложное время вы откликнулись и смогли приехать на турнир. Ваш приезд совпал со знаменательным событием - вчера закончился референдум. Хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома. Вы все, несмотря на сложные условия жизни, находили возможности для тренировок. Надеюсь, что участие в соревнованиях поможет вам в дальнейшем развитии и повышении спортивного профессионализма», - обратился к ребятам директор федерации кикбоксинга Челябинской области Эдуард Бурлаков.

«Приветствую вас на нашей гостеприимной, южноуральской земле. Мы рады видеть вас в нашей большой и дружной спортивной семье. Открытый межрегиональный турнир по кикбоксингу — это доказательство, что спорт объединяет и помогает быть вместе даже в самое непростое время. Референдум, который прошёл в эти дни, объединил нас еще больше. Мы рады, что вы смогли приехать, принять участие и попробовать свои силы. Хотелось бы поддержать вас в это сложное время. Те дни, которые вы проведете на Урале, я надеюсь, оставят у вас только положительные эмоции», - подчеркнул начальник Управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников.

Бои стартуют в Магнитогорске в МБУ «Дворец спорта имени И. Х. Ромазана» 30 сентября. В этот день пройдут предварительные и полуфинальные поединки. Торжественное открытие соревнований состоится первого октября, затем соревнования продолжатся. А увидеть финал и награждение можно будет второго октября