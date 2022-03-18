Сдай оружие и заработай: в Челябинской области стартовало мероприятие «Оружие-2022»

Начиная с 2000 года, жителям Челябинской области за сданное оружие и боеприпасы было выплачено в виде вознаграждения более 19,5 миллиона рублей. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В этом году оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-2022» продлится до 1 ноября. В его рамках любой желающий, у кого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, сможет сдать их в ближайший отдел полиции, получив за это денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности при условии отсутствия за оружием криминального происхождения.

Финансирование программы осуществляется за счет средств регионального бюджета. Размер денежного вознаграждения определен постановлением правительства Челябинской области. Так, например, за сданное охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, гражданин получит четыре тысячи рублей, охотничий карабин будет оценен в семь тысяч, огнестрельное оружие ограниченного поражения – в пять тысяч рублей, а газовое — в две тысячи рублей. Оружие, непригодное для использования по основному назначению, оценивается в размере 1/3 от денежного вознаграждения.

По результатам проведения мероприятия в 2021 году жителями области было сдано 264 единицы гладкоствольного оружия, 6 – нарезного, 59 – газового, 112 – оружия ограниченного поражения, более тысячи патронов к ним, а также одно самодельное стрелковое устройство, одна граната и один снаряд, а также три боеприпаса. В виде вознаграждения выплачено более миллиона трехсот тысяч рублей.