Сегодня для вас звучит песня "Жизнь продолжается" автора-исполнителя Марата Нигматуллина

Марата любят слушатели – за искрометный юмор, за песни глубокого содержания, за оптимизм и веру в добро. В его песнях каждый находит что-то свое.

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