Сегодня и завтра в Магнитогорске выбирают территорию для благоустройства

В Магнитогорске (Челябинская область) на рейтинговое голосование в рамках программы «Комфортная городская среда» выставлено пять общественных мест: парк в южной части города, набережная в парке у Вечного огня, скверы Трех поколений, имени П.И. Чайковского и Ветеранов Магнитки.

Накануне общественная комиссия подвела итоги общественных обсуждений дизайн-проектов. Председатель комиссии, спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Мы уже пятый год подряд будем преображать Магнитку. Федеральная программа «Комфортная городская среда» идёт до 2022 года. Очень надеемся, что Госдума сделает ее долгосрочной. Магнитогорцы привыкли к тому, что ежегодно одна-две или более общественных территорий реконструируются, они стали бережнее относиться к своему городу, а это очень важно!».

Где пройдёт благоустройство в следующем году определит рейтинговое голосование. Принять в нём участие с 10.00 до 20.00 могут все жители старше 14 лет. В городской и районных администрациях размещены плакаты с дизайн-проектами, ящики для бюллетеней.

В эти же дни можно круглосуточно проголосовать и через Интернет по ССЫЛКЕ.

Напомним, за четыре года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Магнитогорске благоустроили бульвар «Огни Магнитки» (два этапа), парк у Вечного огня (два этапа), Экологический парк и сквер «Победы», которые также были определены рейтинговым голосованием.