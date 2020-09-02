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Сегодня и завтра в Магнитогорске выбирают территорию для благоустройства

Общество
Сегодня, 11:15
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В Магнитогорске (Челябинская область) на рейтинговое голосование в рамках программы «Комфортная городская среда» выставлено пять общественных мест: парк в южной части города, набережная в парке у Вечного огня, скверы Трех поколений, имени П.И. Чайковского и Ветеранов Магнитки.

Накануне общественная комиссия подвела итоги общественных обсуждений дизайн-проектов.  Председатель комиссии, спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Мы уже пятый год подряд будем преображать Магнитку. Федеральная программа «Комфортная городская среда» идёт до 2022 года. Очень надеемся, что Госдума сделает ее долгосрочнойМагнитогорцы привыкли к тому, что ежегодно одна-две или более общественных территорий реконструируются, они стали бережнее относиться к своему городу, а это очень важно!».

Где пройдёт благоустройство в следующем году определит рейтинговое голосование.  Принять в нём участие с 10.00 до 20.00 могут все жители старше 14 лет. В городской и районных администрациях размещены плакаты с дизайн-проектами, ящики для бюллетеней.

В эти же дни можно круглосуточно проголосовать и через Интернет  по ССЫЛКЕ.

Напомним, за четыре года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Магнитогорске благоустроили бульвар «Огни Магнитки» (два этапа), парк у Вечного огня (два этапа), Экологический парк и сквер «Победы», которые также были определены рейтинговым голосованием.

 

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Теги
Александр Морозов
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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