Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева

Сегодня, в ночь на 3 января, скоропостижно умерла известная челябинская журналистка, экс-председатель регионального Союза журналистов Ирина Парфентьева. По словам близких, вечером 2 января, ей дома стало плохо — начался кашель, поднялась температура.

Ирина Парфентьева в начале 2000-х годов была председателем Союза журналистов Челябинской области, много сделала для объединения профессионального сообщества. Впоследствии несколько раз избиралась членом правления регионального Союза журналистов, работала над крупными проектами, была членом редколлегии книги о журналистах Южного Урала «Имена и времена», сообщается на сайте Союза журналистов Челябинской области.

Ирина Петровна Парфентьева окончила факультет журналистики МГУ, работала корреспондентом Красноармейской районной газеты «Маяк», в 1979 году пришла в газету «Вечерний Челябинск». С 1995 по 2000 год работала директором по рекламе в ИД «Вечерний Челябинск», редактором газеты «Челябинская неделя». Составитель-редактор более 10 информационных справочников.

«Ирина Петровна была большим профессионалом и человеком безумно любившим жизнь во всех ее проявлениях. Постоянно училась сама и с радостью делилась своими знаниями. Мы скорбим по поводу невосполнимой потери», - подчеркнули ее коллеги.

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» скорбит вместе со всем журналистским сообществом Челябинской области и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.