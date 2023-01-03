03.01.2023
Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева
03.01.2023
Из-за снегопада ряд населенных пунктов в Агаповском районе остался без воды и тепла
03.01.2023
Житель Магнитогорска провалился в открытый колодец, запорошенный снегом
03.01.2023
Аэропорт Челябинска закрыли до 16.10 часов для обработки полосы
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Хорошего – понемножку: медики не советуют в новогодние праздники налегать на мандарины
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В Челябинске из-за снегопада коммунальщики задействовали дополнительную технику
Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
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Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
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Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
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Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
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Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
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