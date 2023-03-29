Сегодня в главном храме Челябинска совершат уникальное великопостное богослужение

Сегодня, 29 марта 2023 года, в 17 часов в главном храме Челябинска - в Свято-Симеоновском кафедральном соборе - будет совершено уникальное великопостное богослужение, называемое Стояние Марии Египетской (или «Мариино стояние»), с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского и Жития преподобной Марии Египетской.

Как сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, эта служба совершается каждый Великий пост вечером (на утрени) в среду пятой седмицы Великого поста.

Во время богослужения будет прочитан целиком Великий канон преподобного Андрея Критского. В соборе напомнили, что Великий покаянный канон читался во время великого повечерия (по частям) в первые четыре дня с начала Великого поста.

Также будет прочитано Житие преподобной Марии Египетской.

«Богослужение является весьма продолжительным, сопровождается множеством земных поклонов», - пояснили в соборе.

В честь чтения Великого покаянного канона целиком в четверг, 30 марта, утром в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров (начало 8.30).

Память преподобной Марии Египетской также совершается в пятую Неделю Великого поста (в воскресный день) и 14 апреля.