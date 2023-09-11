11.09.2023
Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске
11.09.2023
Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер
11.09.2023
Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
10.09.2023
В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов
10.09.2023
В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)
10.09.2023
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
Южноуральцы в храмах Челябинской области могут дать обет трезвости
27.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
25.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
09.08.2023
Великое освящение храма состоялось в поселке Роза
02.08.2023
В поселке Роза построили храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023