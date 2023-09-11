Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих

Сегодня, 11 сентября, в России - День трезвости. Он отмечается с 1913 года по инициативе Русской Православной Церкви. В храмах сегодня совершат молебны о страждущих недугом винопития или наркомании. Христиане, которые окончательно решили распрощаться со своими пагубными привычками, смогут дать обещание Господу встать на путь трезвления.

«Дата 11 сентября выбрана неслучайно: в этот день христиане празднуют Усекновение главы Иоанна Предтечи. Считается, что святого казнили во время шумного пира в честь дня рождения Ирода Антипы», - пояснили в Челябинской епархии.

Святейший Патриарх Кирилл выступил с обращением по случаю Всероссийского Дня трезвости: «Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, оказывать внимание и поддержку тем, кого Господь посылает нам на жизненном пути, особенно же тем, кто страждет винопитием или другими недугами».

Сегодня по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в Челябинской епархии пройдут профилактические и духовно-просветительские мероприятия, посвящённые трезвому и здоровому образу жизни. А в храмах совершат молебны о страждущих недугом винопития или наркомании.

С 13 до 14 часов в крестильном храме на территории Свято-Симеоновского кафедрального собора состоится чин изъявления обета трезвости. Записаться на данный чин возможно по телефону, но только после предварительной беседы.

Дать обет трезвости могут и родственники страдающего пороком винопития

«Обет трезвости предполагает решительное изменение всей жизни человека. Ему необходимо расстаться со своим эгоизмом, научиться преодолевать негативные черты своего характера. И только в этом случае действие благодати в его душе принесет ожидаемый плод», - подчеркнули в Челябинской епархии.