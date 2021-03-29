Селяне – Текслеру: Вы знаете, как тяжело жить в деревне, особенно, когда из неё не выехать

Жители Зауралово Чебаркульского района (Челябинская область) жалуются, что не могут выехать из своей деревни. У них сломался единственный автобус, на котором они могли добраться до ближайших городов. Селяне просят губернатора Алексея Текслера помочь им в решении проблемы.

«Автобусы не ходят, только утром в 06:00 ходит маршрутка, она только выручает», - пишут жители губернатору в аккаунте «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - Нам приходится ехать на утреннем автобусе и ждать на автовокзале до тех пор, пока не подойдёт время до начала работы. Работа начинается в 17:00 и приходится ждать 9 часов». А разъезжать на такси на работу и обратно деревенские жители не могут себе позволить.

Селяне рассказывают, что раньше их выручал автобус №806 «Пласт-Миасс», заходящий в деревню. Он уже два месяца находится в ремонте. На все попытки жителей узнать на автостанции, когда же снова автобус выйдет на линию, им хамят и ничего конкретного не сообщают.

«Алексей Леонидович, ПОМОГИТЕ, пожалуйста, добавьте ещё автобус. Это уже крик души, - обращаются к губернатору жительница Зауралово Евгения. - Вы знаете, как тяжело жить в деревне, особенно, когда из неё не выехать. Мы этак не живём, а выживаем. Помогите пожалуйста вся надежда на вас. Никто кроме вас нам не поможет».

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области пояснили, что ведомством уже проведена работа с перевозчиком. «Сейчас, в срочном порядке автобус ремонтируют. Кроме того, срок до пятого апреля будет второй автобус (на подмену)», - сообщили в миндортранса.