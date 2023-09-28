Серые цапли покинули Таганай и полетели в Африку

Тесьминское водохранилище, что в национальном парке «Таганай» (Челябинская область), опустело: прекрасные серые цапли, которые провели здесь лето 2023 года, улетели в теплые края.

Как отмечают в нацпарке, холодное время года эти перелетные птицы, как правило, проводят далеко от родины - на другом континенте (в Африке, к югу от Сахары).

Небольшая часть этих пернатых на зиму устраивается в низовьях впадающих в Черное море рек, в Северном Причерноморье, Крыму, а иногда в дельте Кубани.

«Летят цапли обычно по ночам и на большой высоте. И отличить их в воздухе просто – по характерному «горбатому» силуэту в виде латинской буквы S, - рассказывают в НП «Таганай». - Зато цапля, выслеживающая добычу, может практически слиться с окружающим фоном и стоять так довольно долго, причем зачастую на одной ноге».