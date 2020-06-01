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Сестры-сурикаты ждут, когда челябинцы им имена дадут

Общество
Сегодня, 14:40
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинский зоопарк в очередной раз попросил своих подписчиков помочь с именами для своих подопечных. Символично, что с такой просьбой коллектив муниципального зверинца обратился к жителям южноуральской столицы сегодня, первого июня, в День защиты детей.

На этот раз назвать нужно двух сестренок-сурикатов, появившихся на свет 12-го апреля и до сих остающихся безымянными.

"Милейшие крошки-девчушки уже переехали в летний вольер вместе с родителями и вовсю активничают в "песочнице". Кстати, у них еще нет имен. Так что вы можете предложить свои варианты в комментариях, а мы потом выберем понравившиеся", - вот такой пост появился в группе "Челябинский зоопарк" в ВКонтакте.

Ответы не заставили себя ждать. Среди предложенных вариантов - Корона и Карантина, Сури и Ката, Маша и Таша, Ася и Фёкла, Марфуша и Тася и наиболее логичный - Белка и Стрелка, ведь в День космонавтики малышки родились как никак.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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