Сестры-сурикаты ждут, когда челябинцы им имена дадут

Челябинский зоопарк в очередной раз попросил своих подписчиков помочь с именами для своих подопечных. Символично, что с такой просьбой коллектив муниципального зверинца обратился к жителям южноуральской столицы сегодня, первого июня, в День защиты детей.

На этот раз назвать нужно двух сестренок-сурикатов, появившихся на свет 12-го апреля и до сих остающихся безымянными.

"Милейшие крошки-девчушки уже переехали в летний вольер вместе с родителями и вовсю активничают в "песочнице". Кстати, у них еще нет имен. Так что вы можете предложить свои варианты в комментариях, а мы потом выберем понравившиеся", - вот такой пост появился в группе "Челябинский зоопарк" в ВКонтакте.

Ответы не заставили себя ждать. Среди предложенных вариантов - Корона и Карантина, Сури и Ката, Маша и Таша, Ася и Фёкла, Марфуша и Тася и наиболее логичный - Белка и Стрелка, ведь в День космонавтики малышки родились как никак.