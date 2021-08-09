Северо-запад Челябинска из-за ремонта крупной тепломагистрали останется без горячей воды

Жители северо-запада Челябинска на два дня останутся без горячей воды, подача которой будет ограничена в 9 утра десятого августа (до 22 часов 11-го августа) в ходе подготовки областного центра к новому отопительному периоду и обеспечению надежного теплоснабжения потребителей города в осенне-зимний сезон.

Ознакомиться с полным перечнем домов и объектов соцкультбыта, которые во вторник-среду останутся без горячей воды, можно здесь.

В указанный период времени АО «УСТЭК-Челябинск» проведет внеплановый ремонт крупной тепломагистрали, осуществляющей теплоснабжение жителей северо-западной части Челябинска.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, повреждение наземной теплотрассы было выявлено входе проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых систем города. Сложность проведения ремонтных работ заключается в том, что нарушение герметичности трубопровода зафиксировано в охранной зоне кабельно-воздушной линии 220 кВ.

Чтобы теплоэнергетики могли безопасно провести работы по восстановлению аварийного участка теплотрассы, а также для исключения замыкания электрической цепи, ПАО «ФСК ЕЭС» проведет отключение КВЛ 220 кВ Новометаллургическая – Цинковая.

«Ремонтные бригады АО «УСТЭК-Челябинск» сделают все возможное, чтобы устранить повреждение на тепловой сети в максимально короткие сроки», - заверили в мэрии.

Ограничение потребителей является вынужденным, переключение потребителей по альтернативной схеме теплоснабжения не представляется возможным. Тем не менее АО «УСТЭК-Челябинск» совместно с администрацией города предусмотрели возможность сохранения подачи горячего водоснабжения в части медицинских учреждений района, чтобы пациенты, находящиеся на лечении, не испытывали дискомфорта.

Теплоэнергетики просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временному ограничению горячего водоснабжения. Если на аварийных участках тепловых сетей не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях.

Жителям и гостям мегаполиса рекомендовано соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание необходимо уделить безопасности детей.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений ремонтных участков можно сообщить по телефону: +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно).