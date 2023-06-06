06.06.2023
Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам
06.06.2023
В Челябинске запускают первое в стране производство комплектующих для станков гидроабразивной резки
06.06.2023
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
06.06.2023
Перфоманс под землей: челябинская балерина станцевала в шахте связи
06.06.2023
Владимиру Слободскому продлили срок домашнего ареста
06.06.2023
В детской школе искусств Челябинска обновили оборудование
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
05.06.2023
Движение транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» ограничено
04.06.2023
В воскресенье в Челябинской области ограничили движение транспорта из-за жары
02.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
30.05.2023
В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023