В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту

В Челябинске до конца лета частично ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту в связи с реконструкцией участка тепломагистрали протяженностью 580 метров.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, ограничение коснется участка проспекта между улицами Калинина и Работниц.

Подготовительные работы стартуют здесь десятого июня, земляные - с 13 июня. Их будет осуществлять «УСТЭК-Челябинск».

Чтобы минимизировать временные неудобства жителей, компания будет проводить реконструкцию сетей в несколько этапов: на первом-третьем этапе работы будут вестись на участке от дома №33 до дома №41 по Свердловскому проспекту, на четвертом - на участке в районе домов №30-А (Объединенный государственный архив Челябинской области) и №41 (Челябинская областная библиотека для молодежи).

О схеме движения автомобильного и общественного транспорта горожанам сообщат дополнительно.

Пешеходов и водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и планировать свой маршрут заранее.