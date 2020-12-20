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Фото: Евгения Александрова
Шаг в небо челябинских «воинов»

Очередной уверенный шаг вперед - шаг в небо - совершили в минувшую пятницу, 18-го декабря, курсанты челябинского военно-патриотического молодежного объединения «Воин».

Бесстрашные воспитанники Алексея Вепринцева, бессменного руководителя «Воина», после двухнедельной подготовки в стенах родного клуба отправились в трехминутный полет с парашютами за спиной. Самых легких ребят на землю доставили парашюты Д-6, тех, что потяжелее, - Д-10.

Перед прыжком с 800-метровой высоты ребята и несколько девчат (26 человек, половина из которых – перворазники) в течение нескольких часов проходили финальную подготовку, состоявшую из теоретической и практической частей, в областном аэроклубе ДОСААФ России, с которым челябинских «воинов» связывает многолетняя дружба.

Предполетный инструктаж - на неизменно высоком уровне - провел начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы аэроклуба Олег Кублицкий, за плечами которого около трех тысяч прыжков, в том числе с высоты в пять тысяч метров.

Олег Николаевич рассказал о трудностях и неожиданностях, которые могут подстерегать парашютиста в небе, и о том, какие действия нужно предпринять, чтобы не получить травм и благополучно, безопасно приземлиться.

«В небе биться не обо что, накосячить там практически невозможно, но неправильные действия могут быть на этапе приземления. В вашей голове должна засесть информация: ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах ноги - не разводить! Как бы вы ни приземлялись. Успели развернуться, не успели - перед тем, как коснетесь земли: контроль ног. Это залог безопасного приземления. Если разведете ноги, можете получить травму. По взлетно-посадочной полосе ходить категорически запрещено. Пересечение - только с разрешения руководителя прыжков, человека с громкоговорителем: он будет в центре площадки. Возвращаться обратно после приземления будете централизованно – вас заберет транспорт», - напутствовал Олег Кублицкий юных парашютистов.

Результатом обучения и, конечно, благодаря личным качествам «воинов» (пятеро прыгали с оружием) стали оценки «хорошо» и «отлично» - опытные инструкторы областного аэроклуба остались довольны качеством совершенных ребятами прыжков (АН-2 взмывал в небо трижды).

«Троекратное «ура» всем», - сказал Олег Кублицкий, когда все успешно приземлившиеся ребята, румяные и довольные, встали в строй. -  Воспитанники Алексея Петровича нас всегда радуют своими навыками и дисциплиной. Все действия сегодня были правильные и грамотные. Спасибо за это. Молодцы».

Восемнадцатилетняя Яна Сухова – для нее прыжок с парашютом 18-го декабря был первым (но не последним) – в «Воине» занимается с августа этого года. С самого детства она увлекается коллекционированием моделей самолетов (в куклы, как все обычные девчонки, Яна не играла никогда) – неудивительно, что нынешняя студентка челябинского радиотехнического техникума в дальнейшем собирается поступать в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Серова.

По словам Яны, будущую профессию она выбирала с девятого класса и довольно долго не могла определиться с выбором. Попробовать поступить в летное училище ей предложили родители, со стороны которых девушка чувствует большую поддержку. Мама и папа верят: у их дочери все получится.

Изначально Яна хотела поступать в Рязань, но в итоге остановилась на Краснодаре, где собирается получить профессию летчика военно-транспортной авиации. К поступлению усиленно готовится. За зиму планирует совершить четыре прыжка с парашютом.

«Мы с родителями очень много путешествовали – к небу меня тянет всегда. Плюс прыжки с парашютом дают дополнительные баллы при поступлении», - поделилась воспитанница «Воина».

Даша и Яна перед прыжком, фото "Воина"

После приземления Яна призналась, что ощущения в небе оказались намного лучше, чем она предполагала.

«К моему удивлению, было вообще не страшно. Ни капли. Очень красиво. Момент, когда стояла перед выходом, перед отделением из самолета, - это вообще что-то! Было очень классно. Мне понравилось», - в голосе юной челябинки один лишь восторг: с выбором будущей профессии она явно не ошиблась.

Для Яны Суховой шаг вниз, в открытую дверь, не стал шагом в пустоту, бездну – ее ждало прекрасное, любимое небо. Во время полета, глядя на горизонт, девушка с восторгом и удивлением осознала: она летит! И это чувство, по словам будущей летчицы (в том, что Яна успешно поступит в краснодарское училище, сомнений почему-то не возникает), она долго не забудет.

Приземлилась воспитанница «Воина» успешно. По ее словам, в реальности посадка была намного мягче, чем казалось со стороны. В общем – одно сплошное удовольствие.

Следом за Яной прыгала - также первый раз - четырнадцатилетняя Даша, которая теперь тоже с уверенностью говорит, что будет совершать новые прыжки с парашютом. Несмотря на то, что было страшно – там, в самолете.

А вот перед самим прыжком Даша испугаться не успела: все произошло, по ее словам, очень быстро. Во время полета вниз отважная воспитанница «Воина» уже была спокойна, ведь за ее спиной находился надежный друг-парашют.

В этой же группе (ребят с самым легким весом) свой второй по счету прыжок совершила и 16-летняя Каролина.

«Я уже примерно понимала, какие будут ощущения, сколько времени займет прыжок, поэтому сильно не боялась. Единственное, что меня все еще волнует, - это выход из самолета. В этот раз я сделала уверенный шаг вперед. Все прошло успешно, в том числе погашение купола», - поделилась Каролина.

Как и другие ребята, она сказала, что лететь было совсем не холодно - благодаря мощному выбросу адреналина. Сильнейшие эмоции, испытанные в небе, грели и на земле – около получаса после приземления декабрьский мороз почти не ощущался.

В числе совершивших прыжок «воинов» - и 22-летний Сергей. Он занимается в военно-патриотическом молодежном объединении с 2015-го года. «Дослужился» до инструктора. Прыжок 18-го декабря стал для него третьим по счету и самым «осмысленным».

«Первый раз летишь просто, как мешок. Второй – тоже непонятно. Третий раз – уже самое то. Я доволен тем, как прыгнул сегодня. Все прошло отлично. Гораздо лучше, чем в первый раз», - отметил Сергей, с улыбкой добавив, что сделать шаг вниз ему было нестрашно: отвлекли.

На достигнутом молодой человек останавливаться не собирается. Будет оттачивать мастерство и дальше, шагая в небо снова и снова.

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Не зря Олег Кублицкий (говоря о парашютистах – людях из особого теста), процитировал Леонардо да Винчи, несколько веков назад сказавшего: «Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем».

Алексей Вепринцев, который, кстати, является весьма опытным парашютистом (за его плечами около трех десятков прыжков) может по праву гордиться своими воспитанниками. Они большие молодцы. Дисциплинированные, выдержанные, готовые к испытаниям на прочность (и благодаря своему командиру к этим самым испытаниям отлично подготовленные).

«К совершению прыжков с парашютом мы с ребятами начинаем готовиться минимум за две недели. Итого на подготовку у нас уходит шесть часов. Мы знакомимся с тактико-техническими характеристиками парашюта, далее изучаем все элементы наземной подготовки. Это вопросы отделения от самолета, приземления, действия парашютиста в воздухе и в особых случаях. Наземной подготовке мы уделяем большое внимание, для того чтобы исключить любой травматизм при приземлении», - отметил Алексей Петрович.

По его словам, прыжки с парашютом нужны, во-первых, для формирования у курсантов психологической устойчивости.

«Выполнить прыжок с парашютом – это все равно что, образно говоря, шагнуть в бездну. Страх присутствует у каждого человека – у того, кто прыгал немного, и у того, кто совершал прыжки много раз. Умение бороться с этим страхом - одно из важных качеств будущего мужчины, потому что многим ребятам – и они к этому готовятся – предстоит, как минимум, служба в Вооруженных силах по призыву. Как максимум (мы ребят ориентируем и готовим именно к этому выбору) – их ждет профессия военного. Формирование важных для настоящего мужчины качеств идет уже здесь, на наших занятиях, в том числе и при выполнении прыжков с парашютом. Кто-то поступит в воздушно-десантное училище, кто-то – в другие военные учебные заведения, где тоже предусмотрены прыжки с парашютом. А у ребят уже будет определенный навык прыжков. И это, думаю, станет большим плюсом при поступлении в военный вуз», - сказал Алексей Вепринцев.

По словам командира «Воина», девочки, решившиеся на прыжок, - вдвойне молодцы: если ребятам, по его мнению, этот опыт нужен обязательно - для воспитания волевых мужских качеств, то «девчонки в принципе могут и обойтись, но тем не менее прыгают».

«В основном мы прыгаем зимой. Снежный покров – это хорошо для перворазников: помягче приземляться. Стараемся выполнить за зиму по два прыжка. При идеальном раскладе - три», - отметил Алексей Петрович.

Вообще же «воины» готовы прыгать хоть круглый год, только вот прыжки с парашютом в современных реалиях стали дорого стоить. Если раньше государство выделяло ДОСААФу деньги на обучение парашютистов в рамках допризывной подготовки (были времена, когда ребята могли прыгать за полцены, а когда-то – и совершенно бесплатно), то сейчас таких программ, увы, больше нет: аэроклубам приходится выживать – они больше не могут позволить себе учить подрастающее поколение бесплатно.

«Наша организация традиционно работает в различных направлениях. Мы занимаемся подготовкой кадров для воздушно-десантных войск министерства обороны РФ (готовим ребят по военно-учебным специальностям). Также сотрудничаем с военно-патриотическими клубами, как вы сегодня видели. Плюс по выходным дням, в субботу и воскресенье, к нам приезжают все желающие: проходят подготовку, сдают итоговый зачет – более углубленно, чем военно-патриотические клубы, которые довольно длительное время готовятся к прыжкам самостоятельно, на местах, - рассказал Олег Кублицкий. - Вот, например, клуб Алексея Петровича, с которым мы работаем далеко не первый год. У воспитанников «Воина» высокий уровень подготовки. Нареканий к его курсантам нет. По качеству обучения это вообще один из лучших военно-патриотических клубов. У ребят хорошо видно дисциплину. Мне есть с чем сравнивать: иногда к нам приезжают люди, которым объясняешь-объясняешь, а они ведут себя очень невнимательно, недисциплинированно. У «Воина», конечно, совсем другой уровень, поэтому с подопечными Алексея Петровича работать очень приятно. Видно, что ребята тянутся, что им это нужно, им это интересно».

Сам Олег Кублицкий прыгать, по меркам парашютного спорта, начал довольно поздно: сейчас ему 36, свой первый прыжок он совершил в 2005-м году.

«Приехал просто для себя, для галочки, один раз прыгнуть. Просто хотел доказать себе: я смогу. О том, что буду продолжать эту деятельность, и тем более о том, что это станет моей деятельностью профессиональной, тогда и знать не знал. Но именно так сложилось. Сейчас у меня уже около трех тысяч прыжков. Можно ли к этому привыкнуть? Понимаете, инстинкт самосохранения у любого живого существа заложен природой. Поэтому каждый раз, когда вы подходите к дверям, у вас все равно где-то легкое волнение есть, и оно будет оставаться. К прыжкам с парашютом нельзя настолько привыкнуть, чтобы вообще ничего не чувствовать. Конечно, когда прыгали как спортсмены, готовились к соревнованиям, - по десять раз в день «скакали», прыжки совершались не то что на автоматизме, просто к этому было уже чуть-чуть другое отношение. Проще как-то было. И спокойнее. Хотя бы потому, что сам укладываешь парашют, все перепроверяешь на миллион раз. И, наверное, благодаря этому смелеешь прыгаешь – потому что сам уложил, сам проверил», - рассказал Олег Кублицкий.

Олег Николаевич отлично справляется со своими обязанностями. Его предполетный инструктаж был прекрасен. Видно, что этот человек на своем месте: он влюблен в небо, знает свое дело идеально и не просто знает, а умеет просто и понятно, доходчиво объяснить. Реальные истории из жизни, яркие образы, шутки, юмор – скучно точно не было.

Вообще все члены команды аэроклуба, с которыми посчастливилось познакомиться 18-го декабря, оказались по-настоящему приятными и интересными людьми: легкими в общении, позитивными, доброжелательными, веселыми. Видимо, на характер человека благотворно влияет нахождение в небе или просто близость к нему. А может, небо притягивает только таких людей.

Один только Доктор чего стоит. Александр Устиновский (врач скорой помощи с большим опытом, работает здесь в качестве приглашенного специалиста – следит за здоровьем парашютистов, за их самочувствием до и после прыжка), как только появился в аэроклубе, начал травить анекдоты – запас веселых историй показался неисчерпаемым: на все случаи жизни. Думается, таким образом умный человек, Александр Устиновский, поднимал боевой дух ребят.

Видно, что здесь, на территории аэроклуба, его второй дом. Как оказалось, он не только опытный медик и знаток огромного количества анекдотов, но еще и замечательный поэт-лирик, который много пишет для детей – о животных, птицах и даже насекомых. Есть у него и «Разговор лягушек», и «Белка», и «Бобры», и «Бурундук», и даже «Назойливая муха». Творения Александра Устиновского публикуются на сайте Стихи.ру.

«Доктор у нас легендарный просто. Один из опытнейших специалистов в своей сфере. С ним мы работаем много лет. Очень довольны. Он действительно знает свое дело. Прыгал ли с парашютом? Сколько мы ни пытались его затащить, Доктор смотрит на это дело проще. Говорит: «Мое дело здесь. На земле». Вообще всех людей, кто у нас работает, можно назвать одним обобщающим словом: авиаторы. Они необязательно летчики, парашютисты, но все те, кто болеет небом, тянется к нему душой. Именно о таких однажды сказал Леонардо да Винчи – однажды побывавших в небе и навсегда обреченных смотреть на него и желать туда вернуться. Наш Доктор - один из них: людей, болеющих небом. Таких на самом деле немного, и они особенные. Вы же видели, как работают наши инструкторы. Сегодня, конечно, не весь состав был, но все равно представление о нашей команде можно было составить», - отметил Олег Кублицкий.

Что и говорить, команда челябинского аэроклуба замечательная. Например, инструктор Андрей Клюшков, который вместе с Александром Устиновским занимался экипировкой ребят, а потом провожал их в небо, перед началом прыжков на несколько раз проверив, все ли в порядке с их снаряжением. Каждого Андрей Клюшков энергично хлопал по спине со словами: «Пошёл».

К слову, отправив в небо последнюю партию парашютистов (это был уже третий заход), сам Андрей Борисович в «кукурузнике» не остался – помахав рукой, он эффектно покинул самолет. Конечно же, с парашютом за спиной. Не забыв улыбнуться перед выходом.

Собирал ребят по полю Николай Чернев, лихо руля на своем УАЗе с кузовом. Успевал он и крикнуть с земли приближающимся к ней парашютистам: «Не разводи ноги, не разводи ноги!» А корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ», которая имела счастье находиться вместе с ним в поле, очень вовремя сигнализировал о приближающейся опасности в виде летящего прямо на нее «воина». Команда «Берегись!» оказалась очень кстати. Увы, из-за энергичного бега вперед, подальше от возможного места приземления, не случился хороший кадр – сделать снимок помешал слишком хорошо сработавший инстинкт самосохранения.  

«Николай Чернев - десантник, очень опытный, прыжков у него несколько сотен (а именно – 700). У нас все либо из бывших десантников, либо из действующих. Люди со стороны или не понимают нашей работы, или не задерживаются здесь. Здесь подобрался определенный контингент, - улыбнулся Олег Кублицкий. – Да, забыл вам сказать, что небо – наркотик. И полеты на АН-2 (многоцелевой самолет, предназначен для различных задач, в том числе учебно-тренировочных) – это совершенно другое, чем если бы вы сели в «Боинг» или большой гражданский Airbus. У нас здесь все по-другому. Находиться в этой атмосфере, летать, смотреть на людей, которые выпрыгивают из самолета… - затягивает. Парашютисты - это ведь тоже не обычные люди, а люди из определенного теста. Других тут не бывает».

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Автор: Евгения Александрова
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Президент России уверен в реализации нацпроектов
17.12.2020 16:46
Коронавирус унес жизнь руководителя Челябинского управления Россельхознадзора
17.12.2020 16:18
Путин: Будем выяснять, где «ковидные» деньги
17.12.2020 16:07
Президент заинтересовался смогом в Магнитогорске
17.12.2020 15:47
Путин заявил, что Россия будет еще больше помогать Донбассу
17.12.2020 15:38
Путин рассказал о причинах роста цен на продукты питания
17.12.2020 15:27
Владимир Путин объяснил, почему он пока не поставил прививку от ковида
17.12.2020 15:06
Контрольно-счетная палата проверит крупный бизнес-актив Челябинской области
17.12.2020 14:52
Владимир Путин рассказал о падении реальных доходов россиян
17.12.2020 14:43
ЮУрГУ о новой транспортной схеме: «Шокового» перехода не будет»
17.12.2020 14:25
Стартовала традиционная пресс-конференция Владимира Путина
17.12.2020 14:16
В Челябинске назвали объекты благоустройства 2021 года
17.12.2020 14:13
В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом
17.12.2020 13:42
Челябинск превращается в столицу фигурного катания
17.12.2020 12:56
Мошенник из Коркино развёл пенсионерку на деньги, прикинувшись ее племянницей
17.12.2020 12:43
На Таганае усилили охрану елок
17.12.2020 12:34
Общественники заявили, что в Златоусте замерзает детский сад
17.12.2020 12:32
В Карталах отменили аукцион на контракт на 68 миллионов рублей
17.12.2020 12:17
Ургант посоветовал челябинским экоактивистам обратиться к Богу
17.12.2020 12:01
«Уралкуз» увеличил отгрузку штамповок и поковок для ряда отраслей
17.12.2020 11:59
Экоактивисты приглашают челябинцев к очистке городского бора от валежника
17.12.2020 11:45
В Челябинской области за сутки выявлено 310 новых случаев ковида
17.12.2020 11:15
К Новому году центральный купол Христорождественского собора в Челябинске заблестит золотом и подсветится
17.12.2020 10:41
ММК подтвердил эффективность системы энергетического менеджмента
17.12.2020 10:22
Копию знамен 171-й стрелковой дивизии передали на хранение в ОМОН Златоуста
17.12.2020 10:08
Южноуральцы будут спать на постельном белье, сшитом для них осужденными
17.12.2020 10:06
Дед Мороз протестировал гаджеты от «Ростелекома»
17.12.2020 10:02
В Челябинской области назвали самых известных и влиятельных представителей политической элиты
17.12.2020 09:50
В Челябинской области создали карту опасных детских маршрутов
17.12.2020 09:50
Челиндбанк вновь подготовил «Новогодний сюрприз» для клиентов
16.12.2020 23:51
В четверг в Челябинской области – небольшой снег
16.12.2020 22:46
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
16.12.2020 20:29
В Челябинске состоялась финальная презентация проекта благоустройства набережной Смолино
16.12.2020 19:13
В резиденции губернатора Челябинской области чествовали медиков, получивших награды и звания
16.12.2020 18:25
В Чурилово незаконная торговля ёлками велась повсеместно
16.12.2020 18:12
Текслер поручил проверить администрацию Троицка
16.12.2020 17:58
Заместителю главы Троицка Вадиму Герману продлили срок задержания
16.12.2020 17:42
Найденный на свалке под Челябинском младенец родился мертвым
16.12.2020 17:34
Странные челябинцы обратились к Байдену
16.12.2020 16:53
Текслер: У детей должен быть Новый год
16.12.2020 15:41
Жительница Златоуста стала жертвой аферистов, желая заработать «легких» денег
16.12.2020 15:22
Дело о границах Челябинского бора снова рассмотрит апелляционный суд
16.12.2020 15:18
МТС запустила первую подписку на связь и сервисы экосистемы
16.12.2020 15:15
Маяк в Челябинской области стал светлее
16.12.2020 15:10
Абоненты МегаФона теперь могут звонить друг другу даже при отрицательном балансе
16.12.2020 15:05
Жителям Челябинской области предлагают «поюралить» в живописных местах
16.12.2020 14:43
Текслер – о ковиде: Оснований усиливать ограничения нет
16.12.2020 14:23
Текслер потребовал от глав обеспечить безопасность южноуральцев в новогодние каникулы
16.12.2020 14:10
В Челябинске наградили победителей всероссийского фотоконкурса «Лица труда»
16.12.2020 13:55
Топ-5 уловок телефонных мошенников
16.12.2020 13:34
Суд поставил точку в деле о нападении на судью из Еманжелинска
16.12.2020 13:32
Мужские бикини для депиляции: Газпром объявил резонансную закупку
16.12.2020 13:12
Госпитализированным старикам и инвалидам прописали сиделок
16.12.2020 12:34
ВТБ и «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay
16.12.2020 12:20
В Челябинской области продолжает расти число выявленных случаев ковида за сутки
16.12.2020 12:08
В Златоусте сожгли машину известного врача Рашида Шакурова
16.12.2020 12:04
В Челябинске в отношении чиновницы минздрава возбуждено уголовное дело
16.12.2020 11:48
Новый полигон ТБО в Магнитогорске рассчитан на 25 лет работы
16.12.2020 11:32
Камерный театр Челябинска покажет сказку о Золотом Цыпленке
16.12.2020 11:16
«Пятёрочка» установила в Челябинске автоматы для сбора алюминиевой и пластиковой тары
16.12.2020 10:54
В Челябинске иномарка протаранила маршрутку
16.12.2020 10:44
Добро пожаловать: ГРЦ Макеева объявляет конкурс на целевое обучение
16.12.2020 10:36
В Челябинске на пожаре погиб мужчина
16.12.2020 10:35
Южноуральские полицейские задержали дуэт наркодилеров
16.12.2020 10:33
В Челябинске стараниями жильцов и коммунальщиков снова выросла стихийная свалка
16.12.2020 10:23
ММК сохранил высокие позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России
16.12.2020 10:04
В Челябинске появились «корзины радости» для детей-сирот и многодетных семей
15.12.2020 23:33
В среду снег обещают лишь в крайних северных районах Челябинской области
15.12.2020 23:16
Корпоративы на любой вкус!
15.12.2020 22:51
В Челябинске задержана начальник управления лекарственного обеспечения
15.12.2020 20:59
Заместителю главы Троицка предъявлено обвинение
15.12.2020 19:26
Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря
15.12.2020 19:07
Еще один депутат Заксобрания Челябинской области досрочно сложил полномочия
15.12.2020 18:00
В Челябинской области будут по-новому выбирать спикера Заксобрания и его замов
15.12.2020 17:47
Полиция напомнила зрителям чемпионата России по фигурному катанию об ограничениях
15.12.2020 17:32
Олега Гербера назначили представителем ЗСО в федеральной комиссии и под него ввели новый комитет
15.12.2020 17:30
Дзюдоистка из Кунашака стала чемпионкой мира по борьбе на поясах
15.12.2020 17:27
Очередной перевозчик попал в поле зрения прокуратуры Челябинска
15.12.2020 17:06
Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в смягчении наказания
15.12.2020 16:57
В Магнитогорске при столкновении двух трамваев пострадали девять человек
15.12.2020 16:56
Челябинец обокрал бывшего работодателя
15.12.2020 16:37
ЧМК оштрафовали почти на полмиллиона рублей
15.12.2020 16:34
Выход на трамвайную остановку на площади Революции все еще закрыт
15.12.2020 16:08
Челябинка потребовала с водителя миллион рублей за травму ноги
15.12.2020 16:06
В Челябинской области за сутки еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ
15.12.2020 15:52
В Челябинске под окнами здания правительства устроили свалку грязного снега
15.12.2020 15:35
ВТБ: продажи ипотеки в России в этом году превысят четыре триллиона рублей
15.12.2020 15:27
В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу случаев ковида за сутки
15.12.2020 15:26
Муниципальные медучреждения Челябинска перейдут в подчинение региону
15.12.2020 15:23
Челябинские полицейские задержали банду угонщиков
15.12.2020 15:11
В 2020 году «Ростелеком» фиксирует значительный рост заявлений южноуральцев на портале госуслуг
15.12.2020 15:08
В Копейске четверо парней напали на росгвардейца
15.12.2020 15:05
Нацпарк «Зигальга» поставят на кадастровый учет в 2021 году