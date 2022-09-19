«Шаг за шагом» вместе с ММК

В Магнитогорске (Челябинская область) второй год реализуют социальный проект «Шаг за шагом», направленный на организацию активного досуга людей с ограниченными возможностями здоровья.

В городских парках и скверах в рамках проекта пожилых людей и инвалидов ждут не только приятные прогулки, но и различные спортивно-тематические развлечения. В этом году состоялось уже три подобных мероприятия, а закрывать «туристический сезон» решили в экологическом парке финальными забегами и церемонией награждения победителей.

Инициатива устраивать ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья активный отдых исходила от реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья, руководитель которого Наталья Чинякова давно заметила, что такие люди зачастую испытывают дефицит общения. С идеей обратилась в управление социальной защиты городской администрации и к коллегам - в социальные общества Магнитогорска, получив горячую поддержку. Организаторы, увидев, с какой радостью ветераны принимают участие в абсолютно всех приготовленных для них активностях, решили сделать проект многолетней доброй традицией. В этом году в мероприятиях «Шага за шагом» приняли участие 150 человек из 12 общественных организаций, оказывающих услуги людям с ограниченными возможностями здоровья.

Завершающий аккорд 2022 года посвятили Дню знаний. Маршрут этапов в этот раз назван школьным расписанием, этапы - уроками. Участники восприняли идею с вдохновением - многие даже в школьной форме пожаловали и команды назвали классами - первый «А», к примеру.

Организаторы соревнований тоже подошли к своей задаче творчески. Команды проходят свои этапы по круговой системе: пока одна команда бегает в мешках, вторая соревнуется на меткость, третья - бежит с мячом, зажатым между колен.

Призы, подарки и медали для победителей предоставил генеральный директор ПАО «ММК», депутат Законодательного Собрания Челябинской области, член фракции «Единая Россия» в ЗСЧО Павел Шиляев (Наталья Чинякова подчеркивает, что Павел Владимирович всегда идет навстречу просьбам социальных организаций).

«Как депутат сотрудничаю со всеми организациями своего округа и могу сказать, что по большому счету людям с ограниченными возможностями здоровья не хватает не денег и материалов, а общения, внимания: материальная сторона помощи для них - вещь вторичная, - рассказывает Павел Шиляев. - Посмотрите сами: все довольны, подышали свежим воздухом, пообщались друг с другом, проявили свои таланты, напитались положительной энергетикой, не замечая своих недугов, провели активный день. Так что и дальше буду помогать, чем смогу».

Кроме Павла Шиляева, гостей праздника приветствовали заместитель главы города Александр Леднев, начальник управления социальной защиты городской администрации Лилия Ярыгина, начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко.

«Замечательно, что был придуман и воплощен такой чудесный проект «Шаг за шагом», который объединяет вас, дарит общение со старыми товарищами и новые знакомства, - обратилась к участникам Лилия Ярыгина. - Уверена, что география проекта будет только расширяться, а если помощь в его проведении оказывают Павел Шиляев, комбинат и благотворительный фонд «Металлург», то и уровень нашего начинания будет только расти».

По словам Алексея Коваленко, комбинат всегда поддерживает мероприятия, направленные на популяризацию физкультуры, спорта, активного образа жизни.

«Здесь собрались люди, для которых «активность» - это не пустое избитое слово, а действительно образ жизни. Сегодня у вас проходит своего рода Олимпиада. Спортсмены идут к олимпийским вершинам всю свою жизнь, изнуряя себя тренировками и соревнованиями. А есть люди, для которых каждый день - преодоление, и я очень горд, что вы взяли курс на счастливую активную жизнь. Побольше вам на пути неравнодушных людей и помощников!» - сказал Алексей Коваленко.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в различных номинациях награды и подарки получила каждая команда - и самая ответственная, и самая творческая, и даже самая красивая. Третье место завоевала команда комплексного центра Орджоникидзевского района, второе - участники общества инвалидов Ленинского района, а победителем стала дружина Всероссийского общества глухих.