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Шамне рассказал о ходе строительства школы на 1100 мест в «АКАДЕМ Riverside»

Общая строительная готовность школы на 1100 мест в первом микрорайоне «АКАДЕМ Riverside» Челябинска составляет на сегодняшний день 30 процентов.

Об этом сегодня, седьмого декабря, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы южноуральской столицы по строительству Владимир Шамне.