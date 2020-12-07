Шамне рассказал о ходе строительства школы на 1100 мест в «АКАДЕМ Riverside»

Общая строительная готовность школы на 1100 мест в первом микрорайоне «АКАДЕМ Riverside» Челябинска составляет на сегодняшний день 30 процентов.
Об этом сегодня, седьмого декабря, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы южноуральской столицы по строительству Владимир Шамне.
«В настоящее время здесь ведется монтаж железобетонных конструкций третьего этажа, устройство лестничных маршей и стен перекрытия третьего этажа, монтаж оконных конструкций, работы по устройству кровли и наружных систем тепло- и водоснабжения и водоотведения», - сообщил Шамне.