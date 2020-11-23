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Шестеро южноуральцев стали донорами «антиковидной плазмы»

В Челябинске и Магнитогорске прошла акция «Донорская суббота», во время которой кровь сдали 320 человек. Шестеро из них стали донорами «антиковидной плазмы», сообщили в пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови.

Акция прошла в минувшую субботу, 21 ноября, в Магнитогорске и Челябинске. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской областной станции переливания крови Светлана Седая, южноуральцы специально приехали в областной центр для сдачи крови.

«В Челябинск сдать кровь приехали из Кыштыма, Копейска, Коркино, Озерска, Снежинска, Трехгорного, Троицка, - рассказала Светлана Седая. – И из районов приезжали: Сосновского, Еткульского и других. В Челябинске на сдачу крови пришли 236 человек, к сдаче по медицинским показателям допустили 220. Всего сдали 99 литров крови. В Магнитогорске пришло 100 человек, их всех допустили. Там сдали 45 литров крови».

Главный трансфузиолог минздрава Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин подытожил, что в «донорскую субботу» заготовили 144 литра крови.

«Из них шесть человек стали донорами антиковидной плазмы», - добавил Анатолий Крохин.

В скором времени выездная бригада медиков будет принимать кровь в Еманжелинске, Кусе, Кыштыме, Троицке, Трехгорном и Чебаркуле, а также Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах и в поселке Красногорский.

С начала этого года донорами стали более 20 тысяч человек. Они пополнили банк крови на 25,6 тысячи литров.

Донором можно стать, если вы достигли 18-летия и имеете регистрацию в Челябинской области не менее шести месяцев. Подробности можно посмотреть на сайте ospk.ru.