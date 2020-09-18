Школа «Братина» челябинца Евгения Кочкина протрубила сбор в Воронеже

С 18 по 21 сентября в Воронеже состоится всероссийский сбор мужского сообщества «Братина», основанного челябинским исследователем Евгением Кочкиным-Штоль в 2012 году.

«Братина» как сообщество – «живое» отражение сути человека. Это среда, которая образует мужчину, пробуждая в нем силу СоТворца. Одним словом, «Братина» - это Русь, считает автор методики.

А еще «Братина» - это авторская система тренировок «Вихрь» на тренажере «ПравИло», глубинные основы исконного древнерусского ратного искусства. Посредством «ПравИло» закаляется дух, раскрываются индивидуальные природные способности, восстанавливается генетический код.

Сегодня во многих городах России и не только можно встретить «ПравИло», как изобретение, пришедшее к нам из глубины веков. Однако упражнения и методики у всех разные.

Авторская методика обучения Евгения Кочкина-Штоль создана на базе научно-исследовательского центра спортивной науки и кафедры спортивного совершенствования (ЮУрГУ), научно-исследовательской лаборатории кафедры спортивной медицины (УралГУФК), а также лаборатории кафедры клинической психологии (ЧелГУ).

В основе методики – междисциплинарные знания и научные эксперименты. На сегодняшний день она является объектом исследования в нескольких науках естествознания и педагогики.

В программе подготовки школы «Братина» - освоение двигательных техник создания собственного гравитационного поля и управление биологическим временем на «ПравИло», формирование навыка управления рычажной силой в нагрузках, превышающих физиологический предел, повышение силы нервной системы, укрепление и оздоровление тела.

Как рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Евгений Кочкин-Штоль, такой масштабный сбор состоится впервые. В нем примут участие более ста мужчин и их семьи из Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Омска, Красноярска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Старого Оскола, Саратова, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Севастополя, Ялты, Симферополя.

В «Братине» много людей, но большинство друг друга пока не знают - необходимо утвердить связь вживую.