Школьница из Тугайкуля лично попросила губернатора решить ее проблему

Юная жительница микрорайона Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область) проявила активность и лично обратилась к губернатору для решения своей школьной проблемы. Не прошло и суток, как все вопросы были улажены.

Напомним, в четверг, девятого февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Копейский городской округ, в том числе и побывал в открытой на днях школе в Тугайкуле, которую жители ждали несколько лет (ввод ее в эксплуатацию откладывался неоднократно). Визит главы региона анонсировали накануне, и девочка Лиза решила воспользоваться возможностью увидеть губернатора и обратиться к нему с просьбой.

«Трогательный момент сегодня случился после посещения школы в Тугайкуле. Собирался уже уезжать, как меня окликнула девочка. Оказалось, что Лиза узнала про мой приезд и сама (!) пришла из микрорайона неподалеку, чтобы найти меня и поговорить», - рассказал Текслер в соцсетях.

Лиза рассказала губернатору свою историю: она очень хочет ходить в новую школу, но пока с оформлением есть проблема.

«Было видно, как Лизе это важно. Пообещал подключиться», - написал глава региона.

Уже вечером губернатору доложили, что вопрос решён, девочка будет учиться в новой школе.

«Здорово, что у нас такие активные дети», - высказал свое мнение губернатора о поразившем его поступке девочки. По его мнению, это еще одно доказательство того, как дети ждут новых школ.

Новых школ ждут не только ученики, но и родители детей, проживающие в быстро растущих микрорайонах. У взрослых тоже есть вопросы к губернатору (в том числе и по школе в Тугайкуле), но они более серьезные и за несколько часов их навряд ли удастся решить.