09.02.2023
Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки
09.02.2023
Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска
09.02.2023
Консультация юриста: для кого обязательна стажировка
09.02.2023
Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона
09.02.2023
Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта
09.02.2023
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
Школьница из Тугайкуля лично попросила губернатора решить ее проблему
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
01.02.2023
Новая школа в Тугайкуле еще не открыта, но вопросы к губернатору по ней уже появились
06.12.2022
Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся
30.11.2022
Срок сдачи школы в Тугайкуле перенесли в шестой раз
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023