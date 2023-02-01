Новая школа в Тугайкуле еще не открыта, но вопросы к губернатору по ней уже появились

Школа в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), которая после долгих ожиданий была построена и сдана в эксплуатацию, пока еще не распахнула двери для учеников. Но у родителей уже есть вопросы и претензии, которые они озвучивают губернатору в соцсетях.

«Уважаемый, Алексей Леонидович! В посёлке Тугайкуль сдаётся школа. Вы выделили дополнительные деньги на строительство данного учреждения! А уборку после строительства делают учителя и родители, - написал Алексей Анатольевич в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» и поинтересовался у главы региона. - Почему на выделенные деньги этим не занимаются специализированные клиринговые компании?».

Школа № 16, расположенная в микрорайоне Тугайкуль на ул. Красной Горнячки, 4, была введена в эксплуатацию в конце 2022 года.

В администрации Копейского городского округа заверяют, что школа сдана подрядной организацией в надлежащем качестве. Уборка была проведена силами клининговых компаний и сотрудников подрядной организации (они мыли окна, учебные кабинеты и лаборатории, помещение столовой, спортивные и актовые залы, туалеты).

Кроме того, уборку помещений в школе № 16 делает технический персонал учебного заведения. А генеральную уборку проводили сотрудники других образовательных организаций, которые в это время не были заняты на основном рабочем месте.

«В связи с тем, что помещения нового здания школы необходимо было вымыть после ремонтных работ в краткие сроки, администрацией школы было принято решение обратиться за помощью к педагогической общественности города. В уборке помещений приняли участие неравнодушные и отзывчивые сотрудники детских садов», - пояснили в мэрии. Они расставили учебное оборудование и готовили классы к приему детей. «Работы выполнялись на добровольной основе», - подчеркнули в администрации.

Другая жительница интересуется у губернатора, почему школа была построена рядом с лесопилкой, ведь шум и гарь с ее территории будет мешать не только жителям соседних домов, но ученикам и педагогам. Администрация Копейского городского округа направила письма в организации, уполномоченные на проведение госнадзора.

Ранее родители будущих учеников спрашивали, как будет организован подвоз детей до новой школы.

В мэрии уточнили, в середине января 2023 года были завершены все лабораторные исследования, необходимые для получения санитарно-эпидемиологического заключения. «В настоящее время ведется работа по получению санитарно-эпидемиологического заключения, после чего будет начат образовательный процесс», - рассказали в администрации Копейского городского округа.

Напомним, госконтракт на строительство здания школы №16 в микрорайоне Тугайкуль был заключен минстроем области в 2019 году.

Школу изначально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. После визита на стройплощадку губернатора августе 2021 года была поставлена задача сдать учебное заведение в начале 2022 года. И с этой задачей строители не справились, пообещав сдать школу к первому сентября 2022 года. Потом сроки были перенесены на октябрь. И лишь в начале декабря она была сдана в эксплуатацию.