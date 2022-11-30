Срок сдачи школы в Тугайкуле перенесли в шестой раз

Жители микрорайона Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область) так и не смогут в 2022 году повести своих детей в новую школу. Сроки открытия долгожданного учебного заведения, на низкие темпы строительства которой жаловались губернатору, вновь перенесены. И пока никто не готов назвать новую дату ввода в эксплуатацию.

Изначально школу планировали сдать в 2020 году, потом сроки неоднократно переносили и самым крайним» был октябрь 2022 года. Но обещания вновь не выполнены.

Накануне представители Народного фронта приехали с очередным мониторингом в Тугайкуль, рассказала координатор регионального отделения Анастасия Носова.

Проверяющие надеялись увидеть «счастливых школьников, играющих на современной площадке на перемене. А вместо этого увидели заснеженные подходы к учреждению – здесь так и не ступала нога учащегося».

По словам родителей, теперь им обещают, что за парты в новой школе учащиеся смогут сесть в январе 2023 года. «Это уже шестой «дедлайн» от властей и подрядчика «Строймеханизация», что выглядит как издевательство», - считают участники движения «Народный фронт». Они обратились в областную прокуратуру.

В администрации Копейского городского округа агентству не стали комментировать ситуацию, направив за разъяснения в минстрой региона.

В министерстве строительства и инфраструктуры не предоставили комментарий к моменту выхода публикации и направили в минобрнауки для уточнения сроков начала учебного процесса.

В министерстве образования и науки пояснили, что как только будут готовы все разрешительные документы, оформляется лицензия на образовательную деятельность, которая регламентирована своими сроками.

Напомним, в многоэтажных домах микрорайона «Тугайкуль» (Копейский городской округ) живут люди, которых в 2016-2017 годах переселили из аварийных домов на бортах угольного разреза в поселке Роза (Коркинский муниципальный район). Кроме того, рядом большой частный сектор.

Госконтракт на строительство здания школы №16 в Тугайкуле был заключен минстроем области в 2019 году.

Школу изначально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. Но в эти сроки подрядчики не уложились. В августе 2021 года на стройплощадке побывал губернатор Алексей Текслер и поручил завершить строительство в начале 2022 года. И с этой задачей строители не справились, пообещав сдать школу к первому сентября 2022 года. Потом сроки были перенесены на октябрь. Завтра уже начнется декабрь, а школу пока не сдали в эксплуатацию.

Как уже сообщало агентство, не выполнено и еще одно требование губернатора Алексея Текслера по вводу образовательных учреждений - в День знаний не открылась единственная школа в селе Айлино (Саткинский район), находящаяся на реконструкции с мая 2021 года. Детей возят на учебу в школу поселка Межевой.