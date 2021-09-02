Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках

С первого сентября 2021 года школьники и студенты Челябинской области вновь могут со скидкой ездить в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания».

Как сообщает пресс-служба СПК, на территории Челябинской области размер сезонной скидки составит 50, в Республике Башкортостан – 50%, в Курганской области – 30%, в Оренбургской области – 25%.

Льгота действительна до 15 июня 2022 года при приобретении билетов как на обычные электрички, так и электропоезда «Ласточка».

Для оформления проездного билета школьникам и студентам нужно предъявить:

- справку, выданную общеобразовательным учреждением, для учащихся старше семи лет (для Тюменской и Оренбургской областей справки с фотографией учащегося);

- студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «СПК», а также онлайн – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Для оформления билета в приложении пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу, обратившись в любую пригородную железнодорожную кассу. Для этого необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.