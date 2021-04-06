06.04.2021
Школьникам Златоуста предложили ответить на вопросы о Таганае
06.04.2021
В 2021 году ЮУЖД в Челябинской области инвестирует в развитие 7,9 миллиарда рублей
06.04.2021
Житель Тюменской области под видом ставок на спорт обобрал жительницу Октябрьского района
06.04.2021
Большинство челябинцев недовольны своей работой
06.04.2021
В Челябинске женщина скончалась в бассейне
06.04.2021
В аэропорту Челябинска задержан дебошир
02.04.2021
На Таганае проснулись муравьи
01.04.2021
УФАС проверит нацпарк «Таганай»
04.03.2021
Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая
24.02.2021
«Лыжня за облака» на Таганае состоялась несмотря на сильный мороз
Наталья Котова порадовалась за Челябинск, признанный одним из самых комфортных «миллионников» России
05.04.2021
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
05.04.2021
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021