Школьникам Златоуста предложили ответить на вопросы о Таганае

В апреле в четырех школах Златоуста пройдет фотовикторина, посвященная 30-летию национального парка «Таганай». Учащиеся, которые ответят на вопросы, получат сувениры, сообщили в нацпарке.

Школьникам предстоит ответить на 28 вопросов о природе, Заповедной системе, лесных профессиях, обращении с мусором.

«Жюри оценит не только правильность ответов, но и то, насколько они полные, - отметила главный специалист по экологическому просвещению Марина Середа. - Дополнительные баллы можно получить за указание народных названий. Например, у одной из птиц их шесть, а у представительницы семейства орхидные – целых 12».

Победителям достанутся таганайские сувениры. Те, кто наберет максимальные 100 баллов, получат отдельные призы.