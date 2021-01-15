Школьники Троицка сегодня учатся дистанционно в первую смену

Сегодня, 15 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах города Троицка.
Утром в городе было минус 30 градусов. «В связи с низкой температурой занятия в школах города первой смены с первого по 11 класс отменены», - сообщает МКУ «Гражданская защита Троицка».
В Кыштыме занятия в школах в первую и вторую смены проводятся в обычном режиме, сообщает мэрия. На шесть часов 30 минут 15 января средняя температура наружного воздуха по Кыштыму составляла минус 22 градуса.
Образовательные учреждения Верхнеуфалейского городского округа, Коркинского района, Копейска, Еманжелинска, где накануне мороз отменял занятия, сегодня работают в штатном режиме.
Напомним, в сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.