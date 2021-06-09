09.06.2021
На трассе Челябинск-Курган, где обрушился мост, открыли движение транспорта
09.06.2021
Координационный совет при ОП РФ выступил против поправок по границам ООПТ
09.06.2021
По озеру Тургояк скоро можно будет путешествовать виртуально
09.06.2021
Школьников Челябинской области ждет «Зарница» во славу Отечества
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
На Таганае протестируют кемпинг для туристов «Зигальги»
Школьников Челябинской области ждет «Зарница» во славу Отечества
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021