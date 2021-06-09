Школьников Челябинской области ждет «Зарница» во славу Отечества

Школьников Челябинской области приглашают на военно-патриотические соревнования «Зарница – во славу Отечества», которые пройдут с 16 по 20 июля в спортивно-оздоровительном лагере «Бригантина» на озере Увильды.

За звание лучших поборются команды учеников двух возрастных групп: 12-14 и 15-17 лет.

Организаторами предстоящего события являются министерство образования и науки Челябинской области и региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», которые нацелены воспитать патриотические чувства у допризывной молодежи, привить интерес с истории России, создать условия для формирования физической и психологической готовности к службе в ВС РФ, развить в учащихся лидерские качества и поспособствовать совершенствованию необходимых военно-прикладных умений и навыков.

В программе мероприятия - 11 конкурсов, в которых южноуральские школьники смогут продемонстрировать свои знания в области истории Отечества, творческие способности и физическую подготовку. Участники сдадут нормы ГТО, примут участие в строевом смотре, представят свои команды и исполнят военно-патриотические песни. Помимо этого, среди юных жителей Челябинской области выберут самого меткого стрелка и командиров команд.

Для участия в соревнованиях руководителям областных государственных образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо отправить заявку об участии до 20 июня. Подробности - в положении.

Отметим, такие состязания проводятся на Южном Урале с 2014 года.