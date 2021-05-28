Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов

Крупный бренд бытовой химии Domestos объявил в России конкурс на самый худший школьный туалет. В нем уже приняли участие учебные заведения Челябинска и области.

Бренд попросил учебные заведения присылать фотографии школьных туалетов на сайт. По итогам голосования туалет, набравший наибольшее количество голосов, будет отремонтирован.

+6 +4 Фото: скрины с сайта promonado

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В конкурсе уже приняли участие десятки школ со всей России. От Челябинской области наиболее число жалоб на туалеты в учебных заведениях Ашинского района. Жители региона пожаловались на отсутствие перегородок между унитазами, гнилые трубы, потрескавшийся кафель, кабинки с чашами «генуя» для девочек и отсутствие капитального ремонта с момента открытия школы.

По данным Tjornal, конкурс запустили в марте. Вместе с тем, бренд уже проводил подобные акции. В 2020 году компания за свой счет отремонтировала три школьных туалета и подарила 800 учебным заведениям годовой запас средств для дезинфекции.