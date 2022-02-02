Школы в Челябинской области будут самостоятельно принимать решения о переходе на дистант

Правительство Челябинской области дало возможность принимать решение о переводе школ на дистанционное образование муниципальным образованиям и школам. Об этом сегодня, 2 февраля, на брифинге сообщила журналистам первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Картина заболеваемости по области разная, особенно по отдельным сельским территориям, городам. Хотя по педагогам мы не видим роста заболеваемости. Этому способствовала почти 90-процентная вакцинация этой группы», – отметила Ирина Гехт.

На сегодняшний день на карантин по ОРВИ закрыто 45 школ, на дистанционном обучении находится 33 школы.

Централизованные вакцинации подростков в школах продолжаются. Прививку поставил 471 подросток, в очереди уже 1000 новых желающих. По словам Ирины Гехт, осложнений у вакцинированных детей не наблюдается.

Заместитель губернатора также подчеркнула, что в бесплатных пунктах тестирования сдать ПЦР-тесты могут как взрослые, так и дети. Сейчас таких пунктов 8 – 5 из них находится в Челябинске, еще 3 – в Коркино, Еманжелинске и Копейске.