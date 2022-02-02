02.02.2022
Челябинск вспомнил жизнь и заслуги легендарного промышленника Александра Федорова
02.02.2022
Спортсменка из Челябинской области выиграла Кубок России по фристайлу
02.02.2022
Челябинская область получит дополнительные миллионы на поддержку поликлиник
02.02.2022
Полтора метра из картона: житель Челябинска создает церковь из «простых» материалов
02.02.2022
Кто в доме хозяин: россиянам хотят вернуть право принимать решения о капремонте
02.02.2022
В России появится федеральная система эко-мониторинга
Школы в Челябинской области будут самостоятельно принимать решения о переходе на дистант
02.02.2022
Из-за пандемии суды Челябинской области перешли на особый режим работы
02.02.2022
Число больных коронавирусом южноуральцев продолжает расти
01.02.2022
В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида
01.02.2022
В четырех муниципалитетах Челябинской области открылись новые пункты ПЦР-тестирования здоровых людей
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022