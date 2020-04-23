Шодиев Патох Каюмович: МГИМО-Ташкент поддержал студентов в переходе на онлайн-режим

Администрация первого зарубежного филиала Московского государственного института международных отношений МГИМО-Ташкент поддержала студентов вуза в переходе на онлайн-формат.

Один из основателей Эндаумент фонда МГИМО Шодиев Патох Каюмович высоко оценил слаженность коммуникации менеджмента учебного заведения и студентов. В тяжелые времена, когда классическое построение учебного процесса невозможно, МГИМО-Ташкент быстро нашло выход. Так, в новом формате удается обезопасить студентов и преподавательский состав, но и одновременно не терять высочайшее качество образования и традиции благотворительности.

Патох Шодиев: благотворительность как отдельный сектор МГИМО-Ташкент

Студенческий актив филиала МГИМО в Ташкенте регулярно проводит онлайн-встречи с профильными подразделениями социокультурного блока Университета.

Участники таких встреч делятся результатами внедрения медиа-планов, высказывают предложения по новым каналам коммуникации, поддерживают идеи друг друга. Так, мгимовцы интересовались развитием тематических клубов, спортивных проектов, а также проведением национальных, творческих и патриотических мероприятий. Некоторые из них уже удалось перевести в онлайн-формат, и студенты продолжают встречаться в рамках своих сообществ.

Особое внимание студенческий актив уделяет волонтерскому движению, а благотворительность даже выведена в отдельный блок.

Стоит отметить, что особое внимание мгимовцев к меценатству - не случайно. Благотворительность - одна из ключевых ценностей вуза на протяжении уже многих десятилетий; она передается из поколение в поколение, и студенты принимают ее как одну из классических дисциплин. Многие выпускники МГИМО несут ее через всю жизнь. Яркие примеры - представители международного бизнес-сообщества, выходцы из Узбекистана Алишер Усманов и Фаттах Шодиев.

Шодиев Фаттах Каюмович: важность лучшего образования в Ташкенте

Весной 2019 года Форум выпускников МГИМО в Ташкенте продемонстрировал высокую востребованность образования такого уровня в Узбекистане и показал масштабную поддержку идеи открытия филиала МГИМО в стране. И уже в декабре 2019 года в столице Республики состоялось официальное открытие филиала Московского государственного института международных отношений при МИД РФ.

«Для меня исключительно важно, что первый зарубежный филиал МГИМО открывается именно в Ташкенте. Я очень хотел, чтобы мои соотечественники учились в институте, который я люблю, который дал мне столько знаний. Я комфортно себя чувствую в жизни благодаря навыкам и знаниям приобретенным в МГИМО. Я очень рад, что теперь появилась возможность обучать наших соотечественников в Ташкенте», - заявил известный предприниматель, выходец из Узбекистана, меценат, выпускник, член Попечительского совета МГИМО и один из основателей Эндаумент-фонда Патох Шодиев.

По данным Посольства РФ в Узбекистане, в республике сейчас работают филиалы четырех российских вузов. В Ташкенте - МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а в Алмалыке Ташкентской области в 2019 году открылся филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». На данный момент в республике ведется работа над открытием филиалов еще шести российских вузов.

«Для меня самое главное, что молодые узбекистанцы будут обучаться на родине. В то же время, как я считаю, в одном из самых лучших вузов мира. В ближайшем будущем, через пять лет, мы уже оценим то, что здесь появился филиал МГИМО и увидим результаты», - уверен Фаттах Шодиев.