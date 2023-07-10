Сила технологий: что представит Сбер на Иннопроме-2023

Технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта и цифровые решения для приоритетных отраслей экономики — эти и другие продукты Сбер представит на своем стенде с 10 по 13 июля на международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Как отмечает председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики.

«И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Каждый гость нашего стенда сможет в этом убедиться, протестировав представленные решения. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером», - рассказал Дмитрий Суховерхов.

Технологии для повышения качества медицинских услуг

Сервис СберЗдоровье представит свои медицинские цифровые продукты, протестировать которые участники выставки смогут прямо на месте. Сервис является лидером российского MedTech-рынка, на котором представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, онлайн-медицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ, корпоративная медицинская поддержка.

Компания СберМедИИ представит на выставке аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Комплекс представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам.

Технологии для индустрии образования

Все участники выставки смогут ознакомиться с опытом Edutoria — образовательной платформой Сбера — по разработке программ для развития сотрудников. Сервисы Edutoria помогут замотивировать персонал обучаться и углублять свои профессиональные навыки. На стенде участники могут пройти короткую игру на логику и получить подарки от Edutoria и онлайн-университета творческих профессий «Муза».

Еще один образовательный продукт Сбера – «Школа 21». Это бесплатная школа программирования, которая дает возможность всем желающим старше 18 лет стать ИТ-специалистом. В ней изучают цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер, их более десяти. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Благодаря методике «равный-равному» участники обучения получают сразу практические навыки и успешно трудоустраиваются в крупные ИТ-компании страны. На стенде участники могут попробовать свои силы в ИТ с помощью демоверсии отборочной игры «Школы 21».

Технологии генеративного дизайна

При помощи генеративной модели Сбера Kandinsky каждый посетитель стенда сможет создать уникальное изображение, распечатать картинку и забрать себе на память. Нейросеть за несколько секунд создаст изображение на основе введенного текста.

Технологии для бизнеса

Компания-партнер SberDevices продемонстрирует на стенде технологические сервисы для бизнеса, созданные на основе искусственного интеллекта речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения. Все гости смогут подробнее узнать о платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech, сервисе видеоконференций SberJazz и платформе для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot.

СберЛизинг представит клиентам лучшие решения с учетом отраслевой специфики. В числе наиболее востребованных – легковой, грузовой и коммерческий автотранспорт, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, различные виды оборудования в лизинг.

Геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360» презентует СберСтрахование. Сервис поможет рассчитать риски, с которыми могут столкнуться владельцы бизнеса в различных сферах, например, торговли, производства, оказания услуг, недвижимости.

Сбер Бизнес Софт покажет на Иннопроме сервисы на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнеса: прогнозирование спроса, модели для оптимизации логистики и грузоперевозок, сервис для визуального контроля качества продукции на производстве и другие, а также платформу для автоматизации бизнес-процессов SberCRM.

Команда СберАналитики презентует шесть своих флагманских продуктов: панели «Туризм», «Геоаналитика», «Потенциал отрасли B2B», «Аналитика жилой и коммерческой недвижимости», «Онлайн-опросы» и «МЭР».

Также для корпоративных клиентов Сбер подготовил серию деловых мероприятий, на которых расскажет об актуальных кейсах и трендах. Эксперты обсудят возможности цифровой трансформации, влияние технологий на общество и бизнес, а также модели развития в новых условиях. Подробная программа панельных дискуссий и ссылки на онлайн-трансляции - на портале СберПро.

СПРАВКА

Иннопром - международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года, главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки - специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.