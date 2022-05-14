Силовики задержали жительницу Миасса, которая расписала тротуары надписями, дискредитирующими ВС РФ

В Миассе (Челябинская область) задержана местная жительница, оставившая на тротуарах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Оперативно-розыскные мероприятия проводились региональным УФБС совместно с сотрудниками регионального полицейского главка.

Южноуральскими силовиками (сотрудниками УФСБ по Челябинской области и регионального полицейского главка) была установлена 45-летняя местная жительница, которая в ночь с 12 на 13 мая 2022 года на улицах Миасса нанесла масляной краской три надписи, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации.

«Сотрудниками отдела МВД России по городу Миассу по поступившим от жителей города сообщениям оперативно была проведена проверка. В результате оперативно-розыскных мероприятий в тот же день женщина была задержана», - сообщили в главке.

Эту информацию также подтвердили агентству «Урал-пресс-информ» в УФСБ России по Челябинской области, которые непосредственно принимали участие в оперативных мероприятиях.

Установлено также, что эта же женщина в целях публичной демонстрации своей позиции ранее нанесла аналогичные надписи в подъезде дома, а также распространяла листовки аналогичного содержания.



Женщина была доставлена в отдел полиции, где в отношении нее возбуждено административное производство по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, продолжаются.

Напомним, ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли действия, дискредитирующие Вооруженные Силы России. Наказана жительница Южноуральска. Она оштрафована на 30 тысяч рублей.

Ранее еще один житель Снежинска был наказан за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Напомним, четвертого марта Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил РФ.

За распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ будет грозить штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

За распространение фейка с использованием своего служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы. Если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от десяти до 15 лет лишения свободы.

За дискредитацию ВС РФ последует административная ответственность. Так, если гражданин будет публично призывать прекратить использование Вооруженных сил России (если эти призывы не содержат уголовно наказуемого деяния), он будет оштрафован на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит 100 – 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.