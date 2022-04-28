28.04.2022
Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых
28.04.2022
На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»
28.04.2022
Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи
28.04.2022
ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%
27.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
27.04.2022
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
25.04.2022
Челябинцам обещают салют на первое мая
19.04.2022
Семь идей, как интересно провести длинные майские выходные в Челябинской области
19.04.2022
Профсоюзы Челябинской области Первомай отметят Всероссийским автопробегом
01.05.2021
С праздником Первомая!
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022