Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае

В 2022 году Минтруд РФ официально определил два «длинных» периода выходных и праздничных дней. Челябинская область не поддержала предложение «Новых людей» о введении в регионе 10-дневных майских каникул.

Напомним, в текущем году первые два нерабочих, праздничных дня января выпали на субботу и воскресенье. И было решено перенести их на третье мая и 10 мая, что позволило удлинить майские праздники.

Таким образом, Праздник труда, Первомай и День Победы в этом году южноуральцы смогут отмечать по четыре дня – с 30 апреля по третье мая (с субботы по вторник) и с седьмого мая по 10 мая (также с субботы по вторник) соответственно.

Между двумя длинными выходными будет короткая, трехдневная рабочая неделя – с четвертого по шестое мая (со среды по пятницу).

В итоге в мае 2022 года, в соответствии с производственным календарем, будет 13 выходных и 18 рабочих дней.

Партия «Новые люди» предложила майские каникулы сделать десятидневными, как и новогодние – с первого по 10 мая. «Польза длинных выходных не только в посадках. Людям сейчас нужно больше времени проводить с близкими, общаться друг с другом, - отметили в партии. - А заодно заняться огородом, чтобы встретить осень и зиму с заготовками». Но в Госдуме не поддержали эту инициативу.

В Минтруде РФ на запрос депутата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова ответили, что «перечень нерабочих праздничных дней в Российской Федерации закреплен частью первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации».

При этом власти субъектов РФ «вправе принимать решения о порядке работы подведомственных организаций».

Работодатели также «вправе принимать решения о предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха работникам в период с четвертого по шестое мая 2022 года с учетом финансовых возможностей», - говорится в ответе Минтруда.

«Новые люди» направили обращения к региональным властям с предложением сделать четвертое, пятое и шестое мая нерабочими днями.

Замминистра министерства труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова отметила, что рекомендации регионам и работодателям в соответствии с законодательством РФ требуют обсуждения в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Адыгея – первый и пока единственный регион, который объявил нерабочими первые десять дней мая. В Челябинской области таких решений не принимали.