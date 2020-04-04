Сколько протянет городской электротранспорт? Челябинцы голосуют

Сообщество "Челябинский транспорт" в ВКонтакте проводит анонимное голосование, посвященное судьбе городского электротранспорта.

В связи с действующим в южнуральской столице режимом самоизоляции пассажиропоток значительно уменьшился, количество маршрутов также снизилось. В дневное время трамваи и троллейбусы с сегодняшнего дня, четвертого апреля, вообще не ходят - так будет продолжаться до 19-го апреля (как минимум). Введенные ограничения движения электротранспорта могут быть продлены, если будет продлен режим самоизоляции в Челябинской области.

"Делайте ставки, господа. Сколько протянем без помощи властей" - так назван анонимный опрос, стартовавший в сообществе "Челябинский транспорт" вчера утром, третьего апреля.

Большинство участников голосования (свыше сорока процентов) выбрало вариант ответа "Одна неделя". На втором месте - более оптимистичный прогноз: "До конца года точно". Так считает около 27-ми процентов горожан.

Еще около 15-ти процентов челябинцев выбрали "Две недели". За вариант в "четыре недели" проголосовали чуть больше десяти процентов участников анонимного опроса. На последнем месте с результатом примерно в шесть процентов - "Три недели".

А вот какой пост предварил проведение опроса:

"Второго апреля президент объявил нерабочий месяц, а губернатор Текслер в очередной раз попросил оставаться всех на самоизоляции. Власти по-прежнему не спешат с активными мерами по поддержке предприятий общественного транспорта. Нет пассажиров -> нет выручки -> нет зарплаты -> нет денег, чтобы купить еду. По нашим данным, выручка ОГТ и ГЭТ сократилась не менее, чем в три раза".

"Челябинский транспорт" отмечает, что вариантов здесь ровно два:

- постепенно задействовать все больше предприятий, чтобы люди могли пользоваться транспортом;

- не ждать 1 января, а уже сейчас найти деньги на оплату транспортной работы. Иначе городской транспорт: трамваи, троллейбусы и автобусы - остановится и никуда больше не поедет.