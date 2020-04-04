ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Сколько протянет городской электротранспорт? Челябинцы голосуют

Общество
Сегодня, 21:06
Автор: 
Евгения Александрова

Сообщество "Челябинский транспорт" в ВКонтакте проводит анонимное голосование, посвященное судьбе городского электротранспорта.

В связи с действующим в южнуральской столице режимом самоизоляции пассажиропоток значительно уменьшился, количество маршрутов также снизилось. В дневное время трамваи и троллейбусы с сегодняшнего дня, четвертого апреля, вообще не ходят - так будет продолжаться до 19-го апреля (как минимум). Введенные ограничения движения электротранспорта могут быть продлены, если будет продлен режим самоизоляции в Челябинской области.

"Делайте ставки, господа. Сколько протянем без помощи властей" - так назван анонимный опрос, стартовавший в сообществе "Челябинский транспорт" вчера утром, третьего апреля.

Большинство участников голосования (свыше сорока процентов) выбрало вариант ответа "Одна неделя". На втором месте - более оптимистичный прогноз: "До конца года точно". Так считает около 27-ми процентов горожан.

Еще около 15-ти процентов челябинцев выбрали "Две недели". За вариант в "четыре недели" проголосовали чуть больше десяти процентов участников анонимного опроса. На последнем месте с результатом примерно в шесть процентов - "Три недели".

А вот какой пост предварил проведение опроса:

"Второго апреля президент объявил нерабочий месяц, а губернатор Текслер в очередной раз попросил оставаться всех на самоизоляции. Власти по-прежнему не спешат с активными мерами по поддержке предприятий общественного транспорта. Нет пассажиров -> нет выручки -> нет зарплаты -> нет денег, чтобы купить еду. По нашим данным, выручка ОГТ и ГЭТ сократилась не менее, чем в три раза"

"Челябинский транспорт" отмечает, что вариантов здесь ровно два:

- постепенно задействовать все больше предприятий, чтобы люди могли пользоваться транспортом;

- не ждать 1 января, а уже сейчас найти деньги на оплату транспортной работы. Иначе городской транспорт: трамваи, троллейбусы и автобусы - остановится и никуда больше не поедет.

 

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Сегодня, 11:45
В Челябинске перекисью обрабатывают лавки, перила и урны
Сегодня, 11:36
Челябинские трамваи и троллейбусы две недели не будут возить пассажиров в дневное время
Вчера, 16:48
В Челябинской области начинает работу школьный интернет-канал в помощь старшеклассникам
Вчера, 13:38
На Тургояке люди отдыхают, не боясь коронавируса
Вчера, 12:31
Школы, техникумы и вузы Челябинской области возобновляют учебу в дистанционном режиме
Вчера, 12:21
Медработникам Челябинской области, работающим с больными коронавирусом, повысят зарплаты
Вчера, 12:02
В Челябинской области безработным будут доплачивать из регионального бюджета
Вчера, 11:37
В Челябинске сегодня эвакуируют автомобили, мешающие проезду мусоровозов
Вчера, 11:17
Все водители Челябинска теперь под "колпаком" полиции
Вчера, 11:10
Текслер: Мы не планируем вводить режим ЧС в Челябинской области
Общество
Сегодня, 17:21
В Челябинской области будет создан общий счет для поддержки южноуральцев в период коронавируса
Общество
Сегодня, 21:09
Статистика по коронавирусу в Челябинской области по возрасту, источникам заражения и состоянию больных
Новости
Сегодня, 21:28
Происшествия
Челябинцы игнорируют режим самоизоляции, даже имея предписания Роспотребнадзора
Сегодня, 20:47
Происшествия
Жителя Троицка оштрафовали за распространение фейка о коронавирусе
Сегодня, 20:17
Происшествия
В СИЗО отправлены два фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте
Сегодня, 18:15
Есть мнение
Директор Кременкульской фабрики Виталий Герман: Отечественный бизнес переживает непростые времена
Сегодня, 13:11
Экономика
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:05
Общество
Виталий Безруков предлагает чиновникам последовать его примеру и начать шить маски
Сегодня, 11:45
Общество
В Челябинске перекисью обрабатывают лавки, перила и урны
Сегодня, 11:36
Общество
Челябинские трамваи и троллейбусы две недели не будут возить пассажиров в дневное время
Вчера, 13:38
Общество
На Тургояке люди отдыхают, не боясь коронавируса
Вчера, 11:37
Общество
В Челябинске сегодня эвакуируют автомобили, мешающие проезду мусоровозов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика