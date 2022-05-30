Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум

Следующий зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум – именно этой концепции главного новогоднего городка южноуральской столицы, который будет создан на площади Революции в 2023-м году, отдало предпочтение большинство жителей.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 30-го мая, сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Он отметил, что голосование по определению концепции ледового городка завершилось 29-го мая (стартовало неделей ранее).

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинцам предлагалось выбрать один из предложенных к рассмотрению восьми вариантов концепции главного зимнего городка: «Уральские богатыри», «Кругосветное путешествие», «Герои сказок Шарля Перро», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Детские сказки. Герои писателей-юбиляров: Владимир Сутеев, Сергей Михалков, Борис Заходер», «Ледяной аквариум», «Многонациональная Россия», «Памятники архитектуры и монументального искусства России».

Напомним, минувшей зимой на площади Революции красовался сказочный лес.