Слушатели военного учебного центра при ЮУрГУ приняли присягу

В ходе военных сборов в Чебаркульском гарнизоне (Челябинская область) 370 слушателей военного учебного центра при Южно-Уральском государственном университете приняли присягу и торжественно поклялись в верности своему Отечеству.

По традиции на мероприятии присутствовали ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, руководитель Военного учебного центра полковник Николай Карпов, командование воинской части, а также родственники и друзья слушателей, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Слушателей военного центра учили работать с радиостанциями, прокладывать проводную связь в поле, а также много времени уделяли обучению и расшифровке азбуки Морзе.

«Люди, которые проходят ритуал принятия военной присяги, официально становятся защитниками Отечества. Это важно, потому что они будут ответственны не только за себя и свои семьи, но и за свою страну», - сказал Александр Шестаков.

В этом году у военного учебного центра при ЮУрГУ юбилейный, 75-й выпуск. Всего центр подготовил больше 40 тысяч специалистов для Вооруженных сил.