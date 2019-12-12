Снегопад не повлиял на движение на федеральных трассах в Челябинской области
Общество
Сегодня, 16:30

Снегопад, который начался минувшей ночью и продолжался до середины четверга, 12 декабря, не повлиял на движение транспорта по федеральным дорогам Челябинской области.

Как отметили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», на федеральной трассе М-5 «Урал» снегопад начался около 2 часов ночи в горнозаводской зоне, к 5 часам он подошел к Челябинску, к 8 утра были охвачены федеральная дорога М-5 на подъезде к Екатеринбургу и трасса А-310 в Троицком направлении. Температура воздуха была от минус двух до минус шести. К вечеру прогнозируется понижение до минус 10 градусов.

На федеральных автодорогах ночью работали 132 единицы техники, в том числе 80 КДМ,  19 МТЗ, 8 погрузчиков и 25 машин мастеров.

«Вся спецтехника оснащена системой ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-диапазона и сотовой связью. А также световыми балками и светодиодными знаками, которые обеспечивают безопасность при проведении работ», - отметили в УпрДор.

Как сообщает пресс-службе «УралАвтодор», в усиленном режиме работают и дорожные службы на дорогах федерального значения «Урал» и «Иртыш» (от границ республики Башкортостан до границ республики Казахстан). Чрезвычайные ситуации и серьезные дорожно-транспортные происшествия, затрудняющие движение, не зафиксированы.

Для борьбы с последствиями непогоды на этих автодорогах задействовано 89 единиц снегоуборочной техники.

На федеральных трассах продолжаются работы по уборке снега и обработке противогололедными материалами. В зависимости от ситуации выход техники будет корректироваться.

В круглосуточном режиме ведется мониторинг состояния проезжей части. На данный момент затруднений в движении транспортных средств не зафиксировано.

Водителям настоятельно рекоменддуют соблюдать правила дорожного движения, выбирать соответствующий погодным и дорожным условиям скоростной режим, быть предельно внимательными, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

 Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении на трассах «Урал» и «Иртыш», можно в любое время суток звонить по телефонам дежурно-диспетчерской службы АО «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74 и 8-922-700-02-09.

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Теги
УпрДор Южный Урал
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