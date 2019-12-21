Снегопад устроил испытание дорожникам, водителям и пешеходам

Высота снежного покрова в Челябинской области за минувшие сутки увеличилась на 1-10 сантиметров.

Как сообщает Челябинской Гидрометцентр, прошедшей ночью снег отмечался по всей территории региона, местами сильный. Выпало от 2 до 11 миллиметров водяного столба.

По данным министерства дорожного хозяйства региона, наибольшее количество осадков отмечается в Магнитогорске (20,3), Верхнеуральском районе (19,8), Челябинске (19,5), Ашинском районе (14,2), Брединском и Карталинском районах (9,6 и 7,5 миллиметра соответственно).

Утром 21 декабря по состоянию на 7 утра снегопад продолжается во всех районах Челябинской области. Верхнеуральском, Увельском, Троицком, Еткульском районах - метели.

Все областные дорожники вторые сутки работают в круглосуточном режиме. На автодорогах регионального значения сегодня утром и весь день работают 259 единиц техники, в том числе 122 комбинированные дорожные машины (КДМ), 59 навесных снегоочистителей, 39 Урал-Тройка и 39 автогрейдеров.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», состояние дорожного полотна на федеральной трассе круглосуточно проверяют дежурные мастера подрядных организаций, отвечающих за содержание федеральных автомобильных дорог в регионе. Дорожная спецтехника (более 130 единиц) находится в рабочем режиме, имеется полный запас противогололедных материалов.

В Челябинске ночью с 20 на 21 декабря по данным подрядной организации работали 165 единиц дорожной техники. Днем уборкой городских магистралей занимается 146 единиц техники. 12 колонн. Снегоуборочную технику сопровождают дополнительные экипажи ДПС для беспрепятственной ее работе по очистке дорог от осадков.

Труднее всех сегодня тем, кто отправился по своим делам пешком. Пока большинство тротуаров и дворов завалены снегом. Люди идут по узкой протоптанной тропинке и вынуждены проваливаться в сугроб, когда идет встречный пешеход. В некоторых местах даже и тропинки нет и приходится преодолевать снежные препятствия. Очень тяжело передвигаться пожилым жителям и родителям с маленькими детьми. На колясках проехать практически нереально.

Напомним, до конца года, согласно действующему контракту, за очистку 365 центральных улиц города отвечает АО «Южуралмост». ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме. На улицах города дежурят, которые

ГИБДД просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и пропускать колонны снегоуборочной техники.

В Магнитогорске улицы и дворы сегодня расчищают от снега 105 единиц техники (Южуралмост и ДСУ).

В муниципальных образования области: в городах, посёлках, районных центрах, деревнях, трудятся более 900 единиц техники.

В Челябинской и Курганской областях сохранится снежная погода

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш», Р-354 можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

По прогнозам синоптиков днем 21 декабря ожидаются местами небольшой снег, в восточных районах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица.