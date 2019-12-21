Снегопад устроил испытание дорожникам, водителям и пешеходам
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 12:46
Автор: 
Олеся Денисова

Высота снежного покрова в Челябинской области за минувшие сутки увеличилась на 1-10 сантиметров.

Как сообщает Челябинской Гидрометцентр, прошедшей ночью снег отмечался по всей территории региона, местами сильный. Выпало от 2 до 11 миллиметров водяного столба.

По данным министерства дорожного хозяйства региона, наибольшее количество осадков отмечается в Магнитогорске (20,3), Верхнеуральском районе (19,8), Челябинске (19,5), Ашинском районе (14,2), Брединском и Карталинском районах (9,6 и 7,5 миллиметра соответственно).

Утром 21 декабря по состоянию на 7 утра снегопад продолжается во всех районах Челябинской области. Верхнеуральском, Увельском, Троицком, Еткульском районах - метели.

Все областные дорожники вторые сутки работают в круглосуточном режиме. На автодорогах регионального значения сегодня утром и весь день работают 259 единиц техники, в том числе 122 комбинированные дорожные машины (КДМ), 59 навесных снегоочистителей, 39 Урал-Тройка и 39 автогрейдеров.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», состояние дорожного полотна на федеральной трассе круглосуточно проверяют дежурные мастера подрядных организаций, отвечающих за содержание федеральных автомобильных дорог в регионе. Дорожная спецтехника (более 130 единиц) находится в рабочем режиме, имеется полный запас противогололедных материалов.

В Челябинске ночью с 20  на 21 декабря по данным подрядной организации работали 165 единиц дорожной техники. Днем уборкой городских магистралей занимается 146 единиц техники. 12 колонн. Снегоуборочную технику сопровождают дополнительные экипажи ДПС для беспрепятственной ее работе по очистке дорог от осадков.

Труднее всех сегодня тем, кто отправился по своим делам пешком. Пока большинство тротуаров и дворов завалены снегом. Люди идут по узкой протоптанной тропинке и вынуждены проваливаться в сугроб, когда идет встречный пешеход. В некоторых местах даже и тропинки нет и приходится преодолевать снежные препятствия. Очень тяжело передвигаться пожилым жителям и родителям с маленькими детьми. На колясках проехать практически нереально.

Напомним, до конца года, согласно действующему контракту, за очистку 365 центральных улиц города отвечает АО «Южуралмост». ГИБДД Челябинска работает в усиленном режиме. На улицах города дежурят, которые

ГИБДД просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и пропускать колонны снегоуборочной техники.

В Магнитогорске улицы и дворы сегодня расчищают от снега 105 единиц техники (Южуралмост и ДСУ).

В муниципальных образования области: в городах, посёлках, районных центрах, деревнях, трудятся более 900 единиц техники.

В Челябинской и Курганской областях сохранится снежная погода

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях  М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш», Р-354 можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

По прогнозам синоптиков днем 21 декабря ожидаются местами небольшой снег, в восточных районах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
Вчера, 23:02
УпрДор «Южный Урал» поделилось планами на 2020 год
Среда обитания
Вчера, 20:37
Из-за непогоды большегрузам ограничили проезд по М-5 от Аши до Сатки
Экономика
Вчера, 19:39
Южноуральские дорожники подводят итоги строительного сезона
Экономика
19.12.19 14:35
Управление дорог «Южный Урал» подводит итоги дорожно-строительного сезона
Вчера, 10:11
Заместитель министра МЧС вручил южноуральским огнеборцам сертификаты на новую технику
Вчера, 10:07
Трамвай  Ростеха прибыл в Челябинск
Вчера, 00:24
Владимир Мякуш: Продолжим работу по улучшению системы оплаты труда медработников
19.12.19 21:47
Поддубная: Необходимо увеличить объем средств на обеспечение жильем детей-сирот
19.12.19 18:57
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
19.12.19 13:54
Текслера просят помочь! Детей из пригорода придется возить к врачу за 40 км
19.12.19 13:07
В Челябинской области начал циркулировать вирус гриппа А
19.12.19 11:52
Наказать подрядчика за уродливые остановки
19.12.19 11:45
Минимальный размер взноса за капремонт вырастет на 5,1%
19.12.19 11:18
В Копейске случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек
Спорт
Вчера, 15:04
Зарплата как средство шантажа
Спортивный чиновник «зажал» зарплату волейболисток «Динамо-Метар». Куда смотрит прокуратура?
Культура
Сегодня, 12:57
Культурный слой
Юбилейная выставка легендарного челябинского фотожурналиста
Новости
Вчера, 16:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 декабря
Вчера, 15:52
Происшествия
Под Новый год челябинцы остались без салютов и фейерверков
Вчера, 15:49
Политика
Впервые губернатор Челябинской области в прямом эфире ответит на вопросы жителей
Вчера, 14:48
Происшествия
Челябинские таможенники за безопасный секс
Вчера, 14:45
Происшествия
Пропавший в Челябинске школьник найден живым и здоровым
Материалы рубрики
Вчера, 16:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 декабря
Вчера, 12:11
Общество
Жена магнитогорца, чья семья погибла при взрыве в Магнитогорске, не умерла
19.12.19 21:47
Общество
Поддубная: Необходимо увеличить объем средств на обеспечение жильем детей-сирот
19.12.19 18:57
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
19.12.19 11:18
Общество
В Копейске случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек
Теги
УпрДор Южный Урал
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
снегопад
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика