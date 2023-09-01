Снежинский «Космос» признали достойным включения в госреестр памятников истории и культуры РФ

Кинотеатр «Космос» города Снежинска (Челябинская область) признали достойным включения в государственный реестр памятников истории и культуры как объект культурного наследия (ОКН) местного значения.

Государственная историко-культурная экспертиза выявленного ОКН проводилась этим летом и в настоящее время поступила в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Эксперт Центра историко-культурных исследований «Астра» Евгения Киприянова обосновала целесообразность включения здания, расположенного на бульваре Циолковского, 13, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Как отмечается в акте экспертизы, строительство кинотеатра было начато в ноябре 1956 году по типовому проекту кинотеатра на 500 мест - на средства, выделенные центральным комитетом отраслевого строительного комитета, и завершено в 1958 году. «Космос» украсил собой один из первых кварталов Снежинска, ограниченный улицами Васильева, Ленина и Свердлова. Он расположен перед открытой площадью бульвара Циолковского и является композиционным центром его ансамблевой застройки, сложившейся в конце 50-х - начале 60-х годов 20 века.

Интересно, что несмотря на полученное приемочной комиссией разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в связи нарушениями работы системы вентиляции воздуха в зрительном зале здание не использовалось по прямому назначению весь 1959 год – в помещениях «Космоса» размещался профсоюзный клуб.

«Здание кинотеатра двухэтажное, с подвалом, прямоугольное в плане, с небольшим выступом, поставлено на бетонном фундаменте. Наружные стены выполнены кирпичной кладкой, оштукатурены и окрашены. Фасады здания решены в неоклассическом стиле с упрощенным оформлением», - отмечают в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

На первом этаже снежинского «Космоса» расположены вестибюль, зрительный зал, административные и дополнительные помещения, на втором – фойе, зрительный зал и административные помещения. В нем также имеется подвал, который используют для бытовых нужд.

На кинотеатре установлена мраморная мемориальная доска с текстом «Первая ударная комсомольская стройка 1956-1958 гг.» - комсомольцы оказывали активную помощь строителям.

К 1993 году здание «Космоса» оказалось практически невостребованным жителями Снежинска: несколько лет в кинотеатре проводились лишь отдельные сеансы для детей (по предварительной договоренности со школами), затем кинотеатр и вовсе прекратил работу.

В конце 1996 года в Снежинске основали городской музей. Первое время он работал в стенах как раз таки «Космоса». Свою работу в качестве кинотеатра он возобновил весной 2007 года – после капитального ремонта. К тому времени большая часть здания уже являлась частной собственностью. В 2010 года владелец здания отказался показывать снежинцам кино в связи с нерентабельностью учреждения.

Основное помещение приобрел бизнесмен из Екатеринбурга, осуществив очередную реконструкцию (в 2012 году) – переделав систему отопления, вентиляции, кондиционирования.

«Космос» обрел новую жизнь, став двухзальным, ЗД-форматным и полностью цифровым.

«Здание представляет историческую ценность как сохранившее свое первоначальное назначение и функционирующее как кинотеатр; архитектурную ценность как памятник архитектуры советского неоклассицизма второй половины 1950-х годов», - сообщают в госкомитете.

Отметим, в единый государственный реестр здание предлагается включить с названием «Кинотеатр «Космос» (бывший профсоюзный клуб)».