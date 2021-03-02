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Снизилось число южноуральцев, заразившихся коронавирусом

В Челябинской области за сутки зафиксировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 12 подтвержденных случаев меньше, чем первого марта.

По данным регионального минздрава, на второе марта на Южном Урале подтвердили 52 тысячи 518 случаев заболевания COVID-19.

«Плюс 180 новых подтверждений ко вчерашнему дню, - уточнили в областном минздраве. - Школьников нет. Больных COVID-19 – пять тысяч 329 человек».

Вместе с тем, за прошедшие сутки умерли восемь человек. От коронавируса – пятеро, от других заболеваний, где ковид был сопутствующим, – трое.

За сутки из больниц выписали 188 человек. Всего в Челябинской области ковид победили 45 тысяч 74 пациента.