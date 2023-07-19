Со «Знанием» на каникулы!

В детском оздоровительном лагере «Золотой колос» (Еткульский район, озеро Боровушка) впервые прошел форум в рамках проекта «Знание. Каникулы».

Представители Российского общества «Знание», члены Совета молодых ученых и специалистов региона, сотрудники и студенты ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ) приехали в ДОЛ «Золотой колос», где встретились с ребятами.

«Знание. Каникулы» - это новый Всероссийский просветительский проект Российского общества «Знание». Школьники получают ответы на вопросы по различным темам на встречах и лекциях, которые проходят в период летней оздоровительной кампании в детских лагерях во всех субъектах Российской Федерации.

Мы разговариваем со школьниками на их языке, интересно рассказываем о тех перспективах, которые перед ними открывают знания, мотивируем их на дальнейшую учебу, - рассказывает директор регионального филиала Российского общества «Знание» Галина Савостеенко.

Открыл мероприятие председатель совета молодых ученых и специалистов Челябинской области Никита Савостеенко. Он представил лекторов, рассказал об уникальности проекта и возможности разнообразить наполнение программы воспитания подрастающего поколения во время летнего отдыха в модуле «Социальное партнерство».

Инженер кафедры технической механики ФГАОУ ВО ЮУрГУ Нана Мальцева провела мастер-класс, ориентированный на популяризацию научного познания в направлении прикладной механики. Здесь же у ребят была возможность на практике отработать полученные знания: они создали устойчивую конструкцию из подручных материалов.

В это время в соседних аудиториях сотрудники Южно-Уральского государственного медицинского университета читали лекции для ребят, которые интересуются медициной.

Про основы первой помощи школьникам рассказал доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии Олег Пешиков.

О цифровизации в медицине на примере стоматологии рассказала профессор кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии, декан стоматологического факультета Наталья Нуриева.

Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Маргарита Пешикова и старший преподаватель кафедры биологии Нина Шлепотина общались с маленькими слушателями - учащимися начальной школы. С ребятами лекторы говорили о профилактике бешенства и клещевого энцефалита, рассказали о правилах поведения при укусе собаки и о том, как важно вовремя обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Представители студенческого научного кружка кафедры анатомии и оперативной хирургии, волонтеры-медики Полина Махнина, Линар Тухватуллин, Егор Коннов, Василий Мартюшов и Амалия Артишевская провели для ребят мастер-классы по вязанию хирургических узлов и отработке мелкой моторики рук.

В оставшиеся летние месяцы – июль и август будет реализован проект «Знание. Карьера», в рамках которого школьников и студентов познакомят с темой карьеры и будущего трудоустройства. Интересные лекторы расскажут, как правильно подготовить портфолио, поделятся советами написания резюме, на мастер-классах ребята узнают, как легко пережить период адаптации молодому специалисту.