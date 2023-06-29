Социальные работники окажут помощь участникам специальной военной операции

В Челябинской области расширили категории граждан, которые смогут бесплатно получать социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.

Соответствующий законопроект, разработанный по инициативе губернатора, одобрили депутаты Законодательного собрания региона на заседании 29 июня.

Как пояснил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, законопроектом предусмотрено оказание бесплатных социальных услуг участникам специальной военной операции, в том числе ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, волонтеры, осуществляющие свою деятельность в период проведения СВО, граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы. Помощь будет оказана и членам их семей (супруги, родители, дети, не достигшие возраста 18 лет).

Безвозмездно смогут получать социальное обслуживание во всех формах также должностные лица, командированные для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда». Данная категория внесена в Федеральный закон с первого января 2023 года.

Они бесплатно получат услуги по социальному обслуживанию на дому, а также в полустационарной и стационарной формах члены семей граждан, принимающих участие в СВО

С полным перечнем категорий, которым бесплатно предоставляются социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, и с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте министерства социальных отношений: в стационарной форме, в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому, срочные социальные услуги.

Напомним, по решению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области установлены меры социальной поддержки в связи с проведением СВО. Областные единовременные выплаты предоставляются военнослужащим, командированным, волонтёрам и добровольцам, получившим ранения, членам семей погибших, гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы, а также мобилизованным и членам их семей.