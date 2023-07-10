Сотни челябинцев проверили свое здоровье в парке Гагарина

В Челябинске в минувшие выходные прошел большой спортивный фестиваль «Семейная команда». В парке культуры и отдыха имени Гагарина состязались в разных видах спорта сотни человек, причем жители не только областного центра. Было весело, шумно и жарко.

Для участников фестиваля недалеко от центральной сцены работал «шатер здоровья» - каждый желающий мог измерить давление, уровень сахара и холестерина в крови, пройти экспресс-тестирование на тревожность. Медицинский психолог на акции здоровья пользовался особой популярностью.

«Мы просим челябинцев заботиться о себе, о своем здоровье, о своих потребностях. В первую очередь, это полноценный сон, рациональное питание и физическая активность. Понятно, что рекомендации звучат банально. Но они работают! Старайтесь не так часто отслеживать новости, особенно перед сном. Осведомленность нужна, но оставьте один-два источника информации, которым вы доверяете, от остальных отпишитесь. Потому что вы влиять на повестку не можете, а на вас она сильно влияет! Делитесь мыслями и переживаниями с близкими. Нет такой возможности? Записывайте свои мысли, все, что волнует, проговаривайте вслух, на диктофон. Главное, чтобы мысли не оставались в голове, потому что все, что остается в голове, остается в теле, и потом начинается заболевание. Любое заболевание – это звонок от нашего организма, который называется «Обрати на меня внимание»», – отмечает медицинский психолог челябинской поликлиники №8 Валерия Кузьмина.

Мощную поддержку врачам на «Территории здоровья» оказали волонтеры-медики из числа студентов ЮУГМУ. Они помогали тем, кто устал от жары, мерили давление, много разговаривали с челябинцами об их страхах и переживаниях по поводу текущего состояния организма.

Будущий терапевт Анастасия Пяткова уверена, что попустительское отношение к своему здоровью не имеет возраста: «К сожалению, очень многие люди относятся к своей патологии как к норме, например, к постоянным головным болям. Они не считают, что это серьезное заболевание, и живут с этим многие годы. Горстями пьют обезболивающие. А мы, кроме всего прочего, ведем разъяснительную работу, объясняем, к какому специалисту следует обратиться, но главное – чем чревато самолечение и безразличное отношение к своему здоровью!».

Ксения Бондарчук приехала в парк для участия в велозабеге. Она также заглянула в «медицинский городок», чтобы проверить давление перед стартом. 124 на 82 – можно в космос!

«Каждое утро я делаю зарядку. Осенью и весной хожу на фитнес. Летом – плавание в озере. А на работу езжу на велосипеде. Живу я в Ленинском районе, а работаю в Курчатовском. И так как я представитель сферы образования, диспансеризацию по умолчанию прохожу раз в год. И другим того же советую», – делится своим рецептом здоровья челябинка.

Как сообщает пресс-служба Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, акции «Территория здоровья» проходят в парках Челябинска и других городах области в удобной и ненавязчивой форме. Здесь нет очередей, записи и талонов. Южноуральцы могут проверить здоровье в нерабочий день, отпрашиваться с работы не надо. Нужно только взять за руку своих близких, друзей, знакомых и прийти к в медицинский шатер.