30.12.2022
«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных
30.12.2022
По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело
30.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца
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Южноуральских водителей предупреждают о надвигающихся снегопадах
30.12.2022
Ушёл из жизни легендарный Пеле
30.12.2022
Детей с особенностями здоровья ждет новогоднее чудо
Сотрудники МЧС поздравили Ваню Фокина, спасенного при обрушении дома
31.03.2021
Сергей Лавров назвал дату открытия нового пожароопасного сезона в Челябинской области
30.07.2020
В Челябинске потушили здание, которое должны были сдать к саммитам ШОС и БРИКС
15.07.2020
В Челябинске пожарные предотвратили угрозу взрыва в ангаре с древесиной
09.10.2019
В Чурилово прогремела серия мощных взрывов: на месте работает ОМОН
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022