Сотрудники МЧС поздравили Ваню Фокина, спасенного при обрушении дома

Чудом спасенный Ваня Фокин, выживший при обрушении жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область) готовится к встрече четвертого в своей жизни Нового года. Его и его семью поздравили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона города.

Сообщение об этом появилось в сообществе «МЧС Магнитогорск» . События, произошедшие в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, часто вспоминаются в преддверии Нового года.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 31 декабря 2018 года – обрушился один подъезд многоквартирного, 12-поъездного дома. Погибли 39 человек из 133 жителей подъезда. В первые сутки удалось извлечь живыми из-под завалов шестерых жителей.

На вторые сутки поисков, к вечеру 1 января, спасатели услышали плач малыша. Это был 11-месячный Ваня Фокин . Он провел около 35 часов при температуре минус 27 градусов в легкой одежде, без еды и воды.

Ванечку извлекли из-под завалов и затем спецбортом с мамой отправили в Москву. Дальнейшая судьба Вани была в руках врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. И они проявили высочайший профессионализм .

«Трагическое событие, произошедшее в ту роковую ночь, отложило неизгладимый отпечаток в памяти и сердцах наших сотрудников и никогда не забудется, - Событие напоминает нам о важности нашей работы, о тех людях, которых мы спасли, и они вернулись домой к своим семьям и близким», - говорит начальник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Лебедев. -



Каждый год сотрудники МЧС поздравляют Ваню с днем рождения и с Новым годом, интересуются жизнью чудом спасенного малыша.





В преддверии этого нового года, сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона посетили семью Фокиных с подарками от Центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер» и теплыми словами поздравления от Начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрия Николаевича Буренко. В коллекции Вани появились новые игрушечные машинки, конструкторы «Лего», а главное радужные и теплые воспоминания о встрече.