Сергей Лавров назвал дату открытия нового пожароопасного сезона в Челябинской области

В этом году пожароопасный сезон в Челябинской области планируют открыть десятого апреля, в горнозаводской зоне – первого мая.

Об этом сегодня, 31-го марта, сообщил начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров, открывая коллегию, посвященную вопросам подготовки к пожароопасному сезону, участие в которой приняли представители лесхозов и территориальных отделов ГКУ «Челябинсклес».

По его словам, Челябинская область начала готовиться к сезону лесных пожаров более двух месяцев назад. Совместные усилия всех причастных не прошли даром – департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округ, проведя проверку, признал регион готовым к пожароопасному сезону (положительно готовность Челябинской области оценила и комиссия МЧС).