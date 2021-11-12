Сотрудники МЧС Златоуста, заподозренные в организации фиктивной вакцинации от ковида, уволены

Два сотрудника пожарно-спасательного отряда Златоуста (Челябинская область), организовавшие вместе с медсестрой местной поликлиники фиктивную вакцинацию, уволены.

Как сообщили в МЧС по региону, по данному инциденту проведена служебная проверка, по результатам которой два сотрудника пожарно-спасательного отряда Златоуста уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника федеральной противопожарной службы.

Как стало известно из собственного источника, сотрудники МЧС находили людей, которые не хотели вакцинироваться от COVID-19, и через супругу сотрудника ведомства, которая работала медиком, вносили данные о прохождении вакцинации, содействуя тем самым в нелегальном получении сертификатов.

Напомним, оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу (Челябинская область) данные южноуральцы были задержаны.

Как сообщили в региональном полицейском главке, предварительно установлено, что с жителей злоумышленники брали от 1500 до шести тысяч рублей. Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии.