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Сотрудники скорой в Челябинской области принимают поздравления

Общество
Сегодня, 15:03
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 28 апреля, в России отмечается День работников скорой медицинской помощи.
Сотрудники скорой помощи, в том числе и в Челябинской области, на сегодня оказались на передовой борьбы с коварным врагом – коронавирусной инфекцией. Медиков, которые практически сутками проводят на работе, сегодня поздравили губернатор Алексей Текслер, вице-спикер Законодательного собрания области Олег Голиков, главы городов. Самые теплые слова и пожелания говорят врачам, фельдшерам и медсестрам и сами южноуральцы.


«Хочу обратиться к врачам, фельдшерам, медсёстрам, диспетчерам и водителям. Без вашей каждодневной, трудной и порой опасной работы сложно себе представить нашу жизнь. Вы всегда рядом – и первыми приходите на помощь в самых сложных ситуациях. Ваши действия помогают выиграть те самые золотые минуты, от которых подчас зависит жизнь человека, - подчеркнул Алексей Текслер. - Сейчас, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, вы – на передовой».


Алексей Текслер поблагодарил всех сотрудников скорой помощи за их служение людям. «Желаю вам сил, счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья», - пожелал медикам губернатор.
Олег Голиков сегодня приехал на станцию скорой помощи в челябинской областной клинической больнице №3, чтобы лично поздравить всех сотрудников, сказать им слова благодарности и вручить им подарки. Вице-спикер подготовил наборы с полезным травяным чаем, который укрепляет иммунитет и поддерживает тонус организма. Всего в эти дни медикам доставили около тонны иван-чая.


Олег Голиков отметил, что работа скорой помощи во все времена считалась одной из самых сложных и ответственных. Сотрудники скорой ежедневно спасают сотни жизней. К ним в первую очередь обращаются жители, когда внезапно заболевают их родные и близкие люди. «В период пандемии медиков можно по праву назвать героями нашего времени. Рискуя своей жизнью и здоровьем, жертвуя интересами своих семей, они первыми оказывают помощь пациентам с коронавирусом. При этом другие серьезные заболевания и неотложные состояния никто не отменял», - особо подчеркивает вице-спикер.
Олег Голиков обсудил с врачами текущую ситуацию. Медики отмечают, что в эти дни им не до праздника. Нагрузка колоссальная, редко удается выйти из машины между вызовами, чтобы даже просто попить чай. Сейчас особенно ценна моральная поддержка, доброе слово, соучастие.

Олег Голиков пожелал медикам здоровья, сил, терпения, семейного благополучия и поблагодарил за самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу.

С профессиональным праздником поздравил сотрудников скорой и глава Магнитогорска Сергей Бердников: «От лица всех магнитогорцев выражаю вам искреннюю благодарность за ежедневный тяжелый и жизненно необходимый труд. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия».


Слова благодарности звучат и от жителей региона. «Пусть ваша работа приносит вам только радость, ведь вы спасаете жизни людей и дарите им хорошее самочувствие», «Хочется пожелать вам видеть меньше боли, страданий и негатива в целом... и побольше улыбок и побед над невзгодами», «Верим, что мы справимся всё вместе».


А сами сотрудники скорой медицинской помощи мечтают, чтобы эпидемия поскорее завершилась и они смогли отключить телефоны, выспаться и уехать с семьей на дачу, на рыбалку, в лес, от души пообщаться, заняться любимым делом. Исполнение их желания во многом зависит и от самих южноуральцев. Надо просто поберечь себя и других, соблюдать все профилактические меры и пока воздержаться от личных встреч и мест большого скопления людей.

Фото из архива губернатора, Олега Голикова и минздрава

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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